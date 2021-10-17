Офшор-президент Зеленский оправдался за спрятанные им миллионы

Президент Украины Владимир Зеленский впервые попытался оправдаться в истории со скандалом по поводу офшорных счетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский впервые попытался оправдаться в истории со скандалом по поводу офшорных счетов, найденных у него международным расследованием Pandora Papers. Но сделал это так, что вопросов появилось еще больше.

- Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал, - заявил Зеленский в эфире разрешенному им телеканалу ICTV (напомним, неугодные, критиковавшие президента телеканалы, он запретил решением СНБО — Совета по нацбезопасности и обороне).

И первый вопрос Зеленскому возникает уже здесь. «Как профессионал» он в чем? В сюжетах или отмывании денег в офшорах?

- Потому что, во-первых, ничего нового, - продолжил Зеленский. - Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги "Квартал" получал от "ПриватБанка", от Коломойского».

Действительно, Петр Порошенко во время избирательной компании более 2 лет назад заявлял, что Зеленский получил от олигарха Игоря Коломойского около 40 миллионов долларов. Но молодой перспективный кандидат в президенты, обещавший стране мир и посадку коррупционеров, поднял тогда это на смех. И страна ему поверила. Ему, Зеленскому, а не надоевшему своей войной и воровскими, нацистскими замашками Порошенко.

Прошло 2,5 года. И международное расследование выкладывает: Коломойский заплатил Зеленскому 40 миллионов долларов (около 1 миллиарда гривен!), которые будущий президент Украины перевел в офшоры. То есть, спрятал, оставил в тайне и не заплатил с этих денег налоги. Зато купил с помощью этих офшорных счетов элитные квартиры в Лондоне.

Неплохо, правда?

И вот теперь, когда выяснилось, что все это действительно так, он заявляет: «Ничего нового...»

Вообще-то, дорогой (как выяснилось, очень дорогой) президент, тебя бы могли не избрать, признайся ты в миллионах от Коломойского и в офшорах во время выборов. А если бы еще люди знали, что ни мира, ни посадок коррупционеров от тебя ждать не стоит, что ты будешь национал-наполеончиком посильней, чем сам Порошенко, и «профессионалом» в уводе денег из страны, то победу на выборах точно праздновал бы кто-то другой.

- Радует, что ни одной новой детали я не увидел.

Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашел, - добавил Зеленский в эфире разрешенного им телеканала ICTV.

То есть, Зеленский предлагает украинцам считать, что расследование Pandora Papers — дело рук Порошенко? Да полно! В основном там структуры Сороса. Американцев. Могли они просто так или по заказу Порошенко вывалить компромат на режим подконтрольной им страны? Вряд ли.

Скорее — просто послали Зеленскому «черную метку» - ты у нас на крючке, следующая порция компромата может быть совсем убойной.

И, например, журналисты украинских изданий, которые Зеленский уже закрыл, чтоб не слышать критики себя любимого, пишут (просто цитируем):

«Власть Зеленского - очень коррумпирована. Откаты куда-то стекаются. Не факт, что они идут на уже засвеченные офшоры. И это просто дело времени, когда выложат по ним полное досье… Ну и кстати насчёт «эти руки ничего не крали» в исполнении Зеленского. Он так и не ответил на главный вопрос - за что ему фирмы Коломойского перечисляли деньги и куда они потом ушли помимо покупки квартир в Лондоне? Без ответа на эти вопросы версия о соучастии Зеленского в отмывании денег из Приватбанка (банка Коломойского, - ред.) будет доминирующей».

Понятно, почему президент Украины закрывает такие издания и телеканалы?

И понятно, что по существу своих офшоров он ничего так и не ответил?

А еще очень понятно, что любое издание и телеканал на Украине , которые рискнут спросить — так за что Коломойский перечислил Зеленскому 40 миллионов долларов и почему они спрятаны в офшорах без огласки и уплаты налогов - тут же закроют. Обвинив, например, в сепаратизме, российской пропаганде и угрозе нацбезопасности.

Такова сегодня Украина. И ее офшор-президент.

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