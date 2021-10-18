Песков рассказал о Навальном и вступлении Украины в НАТО

Французские журналисты взяли интервью у представителя Кремля для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» Фото: REUTERS

ЕВРОПЕЙСКАЯ АРМИЯ

Для начала Дмитрий Песков заверил иностранцев, что Россия ни для кого не представляет опасности. Журналисты как раз спросили, хочет ли Москва разобщения Европы.

- Россия совершенно не заинтересована в существовании разделенной Европы. Мы заинтересованы в существовании процветающих европейских стран, независимых друг от друга. Европа сейчас ведет поиск своих путей, она задается вопросами относительно своей системы обороны, а также относительно необходимости располагать независимой обороной. Европейцам нужна собственная армия, - заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что сейчас нет ясности, останутся ли американцы в ЕС для защиты от «этих ужасных русских». «Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров», - заверил представитель Кремля.

УКРАИНА И НАТО

Французские журналисты упомянули и наши войска, находящиеся около границы с Украиной на учениях. На Западе их воспринимают, как угрозу. Любят иностранцы этот вопрос – Путина заграничная пресса тоже про них регулярно спрашивает.

- Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы, - парировал Песков, напомнив, что про войска Альянса не говорит никто.

У президентского пресс-секретаря спросили, как Москва относится у вступлению Украины в НАТО.

- Это стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности, - ответил представитель Кремля.

НАВАЛЬНЫЙ

Создатели фильма о Путине спросили, не умрет ли Алексей Навальный в тюрьме.

- Будем надеяться, что он не умрет. Слава богу, что он жив. Попав в исправительное учреждение заключенный начал голодать, но со временем вновь начал есть, - ответил Песков.

Журналист заметил, что российские власти как будто побаиваются Навального.

- Не побаиваются, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную популярность или рейтинг, - сказал пресс-секретарь главы страны.