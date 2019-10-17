2019-10-17T18:09:23+03:00
Звезды

"Красотки на все времена": Ирина Салтыкова показала неувядающую Татьяну Веденееву

Артистки восхитили публику
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна ВеденееваТатьяна ВеденееваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ирина Салтыкова редко радует поклонников подробностями личной жизни. Каждое новое фото певицы вызывает ажиотаж в Сети. После того, как артистка разместила в блоге совместное фото с Татьяной Веденеевой, ее буквально атаковали подписчики.

"На съемках «Сегодня вечером» с Танюшей Веденеевой", - гласит подпись к фотографии. Наряды блондинок были в одной цветовой гамме. Ирина Салтыкова предстала в черном платье и блестящей прозрачной накидке. Татьяна Веденеева обнажила плечи в классическом одеянии с кружевным верхом.

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С Танюшей Веденеевой
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Совместный снимок 66-летней Татьяны Веденеевой и 53-летней Ирины Салтыковой пользователям пришелся по душе. Публика оказалась настолько впечатлена тем, как выглядят звезды, что попросила их поделиться секретом молодости и красоты.

"Скиньте пожалуйста геолокацию колодца с «живой водой». Очень красивые девушки!", "Красивые леди", "Замечательные девушки! Вечной молодости, радости, успеха", "Восхитительные девочки!", "Вы, девушки, обе не стареете, так держать, красавицы!","Красотки на все времена", "Девочки без возраста", "Обе шикарно выглядите! Молодцы! Умнички", "Ого, какие вы молоденькие", - пишут фолловеры.

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Пик карьеры Ирины Салтыковой пришелся на 90-е. Сейчас она появляется на телеэкранах лишь как гостья различных телешоу. У Ирины есть 32-летняя дочь Алиса, рожденная в браке с Виктором Салтыковым. Алиса перенесла ластику лица после укуса собаки.

Что касается Татьяны Веденеевой, то зрители полюбили ее по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя" и по программе "Спокойной ночи, малыши".Татьяна не замужем. Ее последний брак с бизнесменом Юрием Бегаловым распался из-за его измен после 15 совместных лет жизни. Веденеева воспитывает сына Дмитрия от первого брака с художником-реставратором Валерием Шапошниковым. Три года назад Валерий умер от рака легких. Дмитрий до последнего был рядом с папой и делал все, чтобы облегчить его страдания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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