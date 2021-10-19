Вернувшиеся из космоса Юлия Пересильд и Клим Шипенко вспомнили, что было на МКС: «Теперь можно и на Луну, и на Марс!»

Актриса Юлия Пересильд на аэродроме Чкаловский после прилета из Казахстана. 17 октября 2021 киноэкипаж вернулся с МКС, где проходили съемки художественного фильма "Вызов". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

17 октября капсула с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлилась в казахской степи. Актриса и режиссер доставили на Землю уникальный материал — практически 30 часов киносъемки из космоса. Да, до этого реальные кадры из космоса были в некоторых фильмах («Возвращение с орбиты», 1984 г.), но съемочную площадку на МКС не организовывал никто. Поэтому сразу после возвращения, отдохнув денек, киноэкипаж дал часовую пресс-конференцию, где объяснил, как все проходило.

«Улетать не хотелось, в иллюминатор не насмотрелись»

После приземления Юлия Пересильд выглядела довольно слабо и бледно — видимо, сказалась посадка. Но во время пресс-конференции была жизнерадостной и румяной.

— Самочувствие терпимое, достаточно бодрое, — пояснила актриса. —Климу (Шипенко) и Олегу (Новицкому) попроще, они сильные. Мне чуть сложнее. На орбите мы провели в десятки раз меньше, чем Олег, поэтому немножко заново учимся ходить. Наступаешь, как будто идешь через воду. Прошло еще довольно мало времени. Чтобы все оценить, надо «вернуться» окончательно. Это такое сильное впечатление, вспышка, что хочется прожить этот момент. На МКС у нас было мало времени. В последний день мы с Климом вдруг поняли, что не насмотрелись в иллюминатор. Мы работали все время, затем к нам подключились и космонавты — по ночам продолжали снимать фильм. Ощущение, что это длилось вечность. А с другой стороны, как будто ты только прилетел — и тут же обратно. Мне не хотелось улетать.

— После посадки хоть и получалось ходить, но чувствуешь себя как в дыму, — соглашается Клим Шипенко. — Нас поначалу держали, поддерживали. Потому что заносило, шатало. Надо заново вспоминать, как надо ходить. На 12 дней мы это забыли. Мой полет был связан со съемками фильма, и я понял, что снять фильм так, как там, в космосе, на земле я бы не смог. Космос подсказывал решения, виды, которые только на Земле даже представляешь. С помощью камеры можно показать, каким образом меняется свет на Юле. Этот опыт взгляда на кино и мир с космической орбиты произошел, мы зафиксировали.

Сразу после старта на орбиту на Шипенко и Пересильд обрушился шквал истеричной критики: да кто они такие, да откуда деньги, да зачем миллиарды в невесомость пулять, да с кем мы соревнуемся, да зачем они занимают чужие места и так далее. Люди начали всерьез обсуждать присвоение киноэкипажу званий Герой России. Сама Юлия и Клим ни к каким героям и тем более космонавтам себя не причисляют.

Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Корабль совершил посадку в степи юго-восточнее города Жезказган. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

— Бесстрашной себя не считаю, — подчеркивает актриса. — Повторюсь, нам очень повезло с командирами: Антоном Шкаплеровым и Олегом Новицким. Самое большое открытие для меня всегда — люди. Все 12 дней полета, а еще время подготовки и работа на МКС, говорят о том, что космос — чрезвычайно интересно, но каждый человек сам по себе космос. Это было самое интересное. Как мы прожили, как нам было непросто, как смогли преодолеть сложности и сложиться в организм — вот, что такое космос.

— Поначалу к Климу и Юле было слегка предвзятое отношение, — признает Новицкий. — Но затем оно изменилось, потому что они быстро показали высокий уровень подготовки, которую они прошли в ЦПК им. Гагарина. Больших проблем в бытовом плане, что самое главное на станции, не создавали. Мы чувствовали себя комфортно вместе с ними.

Несмотря на то, что многие считают, будто Россия пытается дать ответ Илону Маску, кинематографисты смотрят на это иначе.

— Это не новая космическая гонка, — уверен Клим Шипенко. — Просто кино освоило всю землю, а теперь продолжает искать новые формы. И космос готов принять экспериментаторов. Теперь две индустрии решили объединиться: кинематографисты и Роскосмос. Нет уже точек на Земле, куда не ступала нога кинематографистов, поэтому дальше только космос. Что дальше? Полет на Луну? Мы готовы. Мы за то, чтоб космическое кино снималось в космосе. Можно и на Марс.

«Следов от подушки на лице не остается»

Особенности пребывания в невесомости наложили определенный отпечаток на образ жизни космических дебютантов.

— Что касается сна, это идеально: не остается следов от подушки на лице, — отмечает Пересильд. — Прекрасная штука для любой девушки. Просто висишь и все. У нас есть в фильме такая фраза «Час в космосе — два часа на Земле». Это абсолютная правда. За 4 часа на МКС я высыпалась полностью. А еще до сих пор по привычке стараюсь держать все в руках, чтобы не улетело [как в невесомости]. На станции все держалось на велкро (текстильная застежка, нейлоновый «репейник») — такие липучки, чтобы вещи держались. У меня была и помада, и все остальное на велкро. Думаю, теперь купить себе их домой. Так будет привычнее. Еда была вполне привычная. Единственное, что утомляло высасывать ее из тюбика. Хотелось уже выпить из кружки — чая, кофе или еще чего-нибудь.

— Хотелось очень много любимых блюд! — соглашается Шипенко. — Еда на станции хорошая, но на Земле все свежее и ароматнее. Консервы есть консервы. Мне хотелось свежего всего. Там есть и картошка, и грибы, и греческий салат, но они, скажем так, другие.

Во время пребывания Пересильд и Шипенко в космосе МКС дважды меняла ориентацию в пространстве — во время стыковки и в ходе тестирования двигателей корабля «Союз МС-18», на котором актриса и режиссер возвращались на землю. Олег Новицкий объяснил, что ничего сверхъестественного в этом нет.

— Это заранее заданный процесс, — объяснил космонавт. — Этот процесс не нов. Действительно, станция меняет ориентацию: для удобства приема кораблей и их расстыковки. На станции чувствуется, когда работают двигатели российского сегмента, станция разворачивается, а потом сохраняет ориентацию.

Фильм «Вызов», по словам Шипенко, будет доделываться до конца 2022 года. После чего продюсеры и прокатчики выберут дату официального релиза.

— Кино способно зарабатывать большие деньги, — говорит режиссер, снявший самый кассовую российскую комедию «Холоп» (более 3 млрд руб в прокате). — У меня есть такие ожидания, и она не беспочвенны: фильм окупится. Интерес мировой общественности к нашему фильму огромный, нам всем пишут в соцсетях. Если кино выходит на мировой уровень, оно точно способно окупить бюджет. Задача у нас именно такая.

На днях юмористический фейк-сайт «Панорама» опубликовал новость: мол, вернувшийся из космоса Клим Шипенко признал, что весь записанный материал не сохранился, фильм будут снимать на киностудии им. Горького. Смешно, хоть и жестоко.

— Многие виды Земли мы сняли впрок, когда еще будет такая возможность? — объяснил режиссер. — И вообще снимали как можно больше всего, чтобы по минимуму использовать компьютерную графику в фильме. Всего отснято порядка 30 терабайт. Наверно, это 30 с лишним часов материала. После монтажа в фильме останется 25-30 минут.

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