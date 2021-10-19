Ограничения по коронавирусу в Москве с октября 2021 года: «домашний режим» для пожилых, удаленка и обязательная вакцинация

Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях по коронавирусу в Москве с октября 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице из-за нового периода роста заболеваемости COVID-2019 вводятся ряд ограничений для нормализации эпидемиологической обстановки в городе. О новых ограничениях по коронавирусу в Москве с октября 2021 года в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

«Домашний режим» для пожилых

С 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать «домашний режим». Это означает, что нужно находиться по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Ограничения продлятся до 25 февраля 2022 года.

- Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный, - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Освобождаются от необходимости соблюдать «домашний режим» пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних полгода, либо прошли вакцинацию.

Перевод на удаленную работу

Работодатели должны с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года перевести на дистанционный режим работы: не менее 30% от общего числа работников и всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Есть важное уточнение, если сотрудник переболел COVID-2019 или сделал прививку, то можно выходить на работу. Ограничения не относятся к медицинским организациям, предприятиям оборонки, «Росатома», «Роскосмоса».

Обязательная вакцинация

Еще одно решение принял главный санитарный врач по городу Москве – есть необходимость увеличить количество вакцинированных сотрудников сферы услуг. Теперь нормой является не 60%, а 80% от общего числа сотрудников. Сделать это нужно до 1 января 2022 года (уже первую прививку сотрудники должны сделать до 1 декабря 2021 года).

Ограничительные меры были приняты в связи с тем, что число заболевших выросло в четыре раза – до 42 тысяч случаев в неделю. По всей видимости, история прошлого года повторяется – тогда рост заболеваемости начался в сентябре и пик пришелся на декабрь. Однако все больше людей уже сделали прививку от коронавируса – в столице первый компонент вакцины получили уже 5 млн москвичей. Однако среди привившихся не так много людей старшего поколения, а защитить их важно. Ведь именно пожилые люди переносят коронавирус сложнее всего - и60% пациентов ковидных стационаров составляют именно они (возраст 60+).

- Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку, - обратился Сергей Собянин к москвичам пожилого возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России предлагает ввести Оперштаб

Для ряда регионов России нерабочие дни предлагается установить с 23 октября по 7 ноября 2021 (подробности)