«Откройте глаза!»: Илья Авербух высказался про конкуренцию Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: Максим ЛИ

Хитрый и мудрый Илья Авербух пожинает плоды трудов. Продюсер титаническими усилиями затащил в шоу двух заядлых конкуренток — Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые давно уже делят пьедесталы на профессиональных соревнованиях по фигурному катанию и частенько отказывались выходить на один лед или даже находиться в одном здании. Но это свершилось. И, конечно, каждый выпуск все это обсуждают: как одеты спортсменки, как они смотрят друг на друга, с какой интонацией ведущая Загитова задает вопросы участнице Медведевой. Однако Илья Изяславович делает вид, что никакого напряжения нет.

- Что же касается Загитовой и Медведевой, никакого конфликта между ними нет, - говорил он перед началом проекта. - У каждой в этом проекте своя роль. Алина остается ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт.

Но чем дальше, тем очевиднее было невербальное противостояние между фигуристками и особенно их фанатами. Одни постоянно поддевают Медведеву, другие — Загитову.

- Предвзятость к Медведевой и Милохину определенно была, но ребята это сломали сразу же, - объяснил Илья Авербух за кулисами «Ледникового периода» на съемках четвертого выпуска. - Я хочу обратиться к тем людям, которые «ничего не вижу, не хочу знать», сразу ставят штамп на лоб, - бам! Поменьше штампов, упрощений! Рад, что в одном проекте так или иначе участвуют Женя и Алина. Или Алина и Женя, надо все время, видимо, это повторять, нездоровая ситуация. Замечательно, что девчонки вместе, каждая развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лед в качестве участницы, если, дай бог, «Ледниковый» еще будет существовать, — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей, - тоже прекрасно.

Илья Авербух: "Рад, что в одном проекте так или иначе участвуют Женя и Алина". Фото: Максим ЛИ

В ближайшем выпуске Алина предстанет в бежевом костюме-пиджаке, тогда как Женя выйдет на лед с Даней Милохиным в школьной форме советского образца и в пионерском галстуке.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.35