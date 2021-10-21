Ирина Можейко: Я понятия не имею, что с моим сыном, к нему не пускают даже адвокатов

Геннадию 39 лет, он работает в белорусской «Комсомолке» с 2009-го Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОФИЦИАЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ

- Когда в последний раз вы общались с сыном?

- В последний раз мы с ним говорили 30 сентября.

- Где он тогда был?

- Он находился в гостинице аэропорта Шереметьево. Сказал, что с ним все в порядке, он отдыхает и завтра у него рейс в Польшу, а потом сразу на Украину. Он купил путевку в санаторий, летел туда в отпуск.

- Какой санаторий?

- Где-то на юге Украины. Он добирался на перекладных. Во-первых, из Белоруссии на Украину просто так не выедешь. А из Москвы на Украину тоже не попадешь. Поэтому такой сложный маршрут. Потом еще надо было оформить все медицинские справки.

- Как вы узнали, что он не улетел, а задержан?

- 1 октября он не вышел на связь. Не написал, что вылетел или прилетел. Я уже начинала нервничать. А когда 1-го числа к нам пришли с обыском, стало понятно, что все совсем не в порядке. Мало того, те, кто пришел с обыском, не задали ни одного вопроса, где Гена и придет ли он. Тогда мне стало ясно, что они знают.

- Они вам не сказали где он?

- Нет. Ничего не сказали. Но потом, когда обыск закончился и все ушли, уже ночью с 1-го на 2-е октября, мне позвонил мужчина, представился сотрудником КГБ и сказал, что Гена задержан и находится на Окрестина. Когда прошло 72 часа, это где-то в ночь с 4-го на 5-е, его или должны были выпустить, или... Я утром поехала на Окрестина, чтобы узнать, где он. Но мне дежурный сообщил, что Гену перевели в Жодино. Больше никакой другой информации… Это было 5-го числа.

БОЯТСЯ «КОРОНЫ» НА ТРУСАХ

- Как часто адвокаты встречаются с Геннадием?

- За всё это время они виделись только 2 раза. И то со следователем. То есть никакого личного общения. Они даже не могут объяснить ему как правильно себя вести. В первый раз они встретились 4 октября, когда Гене избирали меру пресечения и 11 октября, когда прошло 10 суток, как его задержали. Он тогда смог вкратце предать, что ему нужно из вещей.

- Большой список?

- Ему нужно было что-то из одежды, потому что даже шнурок из брюк вытащили, он их поддерживает руками. Он просил успокоительные, беруши… Сказал, что очень жарко, поэтому нужны легкие вещи, сигареты. Остальное и так понятно - средства гигиены и все, что нужно, что возможность написать письмо (бумага, конверты, ручка).

- И белье на смену…

- Само собой. Одежда, белье.

- Как он себя чувствует?

- По состоянию здоровья никакой информации вообще нет, есть ли больные в камере, здоров ли сам Гена. От него же нет даже обратной связи - написать он не может. Еще один важный момент: у каждого заключенного есть личные денежные счета. Мы тоже перевели деньги, но до сих пор не знаем, имеет ли он возможность ими воспользоваться, купить что-то в магазине. Не лишним было бы передать какие-то продукты питания: апельсины, яблоки, копченую колбасу, хоть макароны быстрого приготовления. Но нам фактически в этом отказано. Даже маски не взяли, не объяснив почему. А у них же там карантин по коронавирусу.

- А чем мотивируют отказ?

- Этим карантином. При чем тут карантин? В трусах приедет ковид? Ручку и бумажку нельзя, потому что они заражены? Почему он так долго длится? Никто никакой информации не дает. Карантин, как правило, 14 дней. С момента, когда его перевели Жодино, прошло уже 18 дней и никаких объяснений, когда он закончится, нет. Видимо, пока не уйдет ковид, а это, наверное, с нами навсегда.

Если у вас карантин, то, наоборот, обязательно нужно иметь средства гигиены - мыло, сменное белье, полотенце, салфетки, туалетная бумага, извините, возможность что-то постирать. За всё это время мы смогли только дважды передать медицинскую передачу.

ПЕРЕДАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО АНАЛЬГИН

- Что в ней было?

- Препараты из обычной домашней аптечки - общеукрепляющие витамины, жаропонижающее, успокоительное. Но список крайне ограничен и ограничена форма лекарств – исключительно в таблетках. Хотя два раза приняли мази в пластиковых тюбиках. В других видах, жидких или прочих, не принимаются лекарства.

- Ему нужны какие-то особые лекарства?

- Да, мазь для кожи и её приняли. Еще у него бывали затруднения с дыханием, но капли передавать нельзя. Но вместо них взяли бальзам в пластиковой упаковке тоже приняли.

- Кто с вами общается?

- Спасибо друзьям и знакомым и сотрудникам, которые его поддерживают. Информацию я получаю, как я сказала, от адвокатов, но я еще стараюсь читать первоисточники, так сказать, интервью или заявления официальных лиц. Но, к сожалению, они бывают противоречивые. Вообще информации крайне мало.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ КАРАНТИН

Карантин длится две недели. В это время доступ адвокатов и родителей к нему закрыт, а также запрещено передавать передачи (даже сигареты и теплые вещи). Но администрация тюрьмы может ограничения и продлить, говорит адвокат, который защищал россиянку Софью Сапегу и политтехнолога Виталия Шклярова, Антон Гашинский:

- В последнее время, когда заключенный или подозреваемый попадает в новое учреждение, его сажают на карантин. Обычно он длится две недели. Но сейчас другая ситуация - пандемия коронавируса. И у руководства СИЗО есть право по закону этот срок продлить. Они исходят из эпидемиологической ситуации в самом учреждении.

Это правило можно и обойти, утверждает Гашинский, но в исключительных случаях. Так было с кандидатом в президенты Виктором Бабарико. Его защитникам удалось добиться встречи, но она проходила при соблюдении противоковидных мер с разрешения врачей и в условиях жесточайшего соблюдения санитарных норм - дистанция, общение через стекло, антиковидные костюмы и маски. Но и подобные встречи могут быть только с адвокатами - ни родственники, ни тем более журналисты допущены быть не могут.

С ПРОТАСЕВИЧЕМ БЫЛО ТАК ЖЕ?

По такой же статье, как и Можейко (130 - разжигание ненависти) обвиняется и “Террорист №1” в Белоруссии Роман Протасевич вместе с его девушкой Софьей Сапегой. Софья почти месяц просидела в камере-одиночке.

Но уже через месяц они были отпущены под домашний арест. Силовики поселили их в загородном доме под охраной. Более того, им разрешили пользоваться гаджетами и интернетом, они могут выезжать в город, ходить в магазины и рестораны, вести социальные сети.

Как рассказал адвокат россиянки, они оба признали вину, раскаялись и начали сотрудничать со следствием, поэтому их и перевели “в санаторий”.

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