У покалеченного сына Стаса Пьехи возникли серьезные осложнения

Стас Пьеха рассказал о том, что сейчас происходит с его единственным сыном Петей. Фото: Личный архив

Стас Пьеха рассказал о том, что сейчас происходит с его единственным сыном Петей. Как известно, после агрессивного поведения жены судьи Владислава Безбородова мальчик был госпитализирован с множественными травмами и сотрясением мозга.

Стас Пьеха сообщил, что его сыну Пете пока не становится лучше после нападения Ирины Безбородовой. Семилетний мальчик до сих пор проходит курс реабилитации после недавнего инцидента. У покалеченного малыша возникли серьезные осложнения - с утра наблюдается тошнота. Кроме того, ребенка мучают головные боли.

"Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую", - сокрушается знаменитый отец.

Певец в настоящее время находится на гастролях в Турции. "Петр сейчас с мамой Натальей. У бабушки болела шея. Я видел только выписку из травмпункта. Но я не специалист. Конкретно ответить, что там, я не могу", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Говоря об обидчице единственного наследника, Стас заявил: "Я хочу, чтобы ее наказали, хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого. Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук. Надеюсь, так произойдет и в данном случае. Я не буду раскрывать всех планов, тут идет речь и об уголовной, и об административной ответственности".

Напомним, Ирина Безбородова, живущая в коттеджном поселке по соседству с семьей Стаса Пьехи, запретила своим детям дружить с его сыном Петей. Обидевшись, мальчик проткнул надувной бассейн Безбородовых карандашом. Женщина решила проучить Петю. Она накинулась на семилетнего ребенка, схватила за руку и протащила по земле. За внука вступилась бабушка, которая тоже попала под горячую руку разгневанной Безбородовой. Теперь жена футбольного арбитра Владислава Безбородова намерена привлечь семилетнего сына Пьехи к уголовной ответственности за порчу надувного бассейна. Заявление она уже отнесла в полицию.