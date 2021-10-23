Инфекционист Николай Малышев о ситуации с ковидом в России: пропасть, в которую мы падаем, может оказаться глубока, как Марианская впадина

На самом деле, исследований уже немало, и тот опыт, который есть к настоящему времени, говорит: применяемые в нашей стране антиковидные вакцины безопасны и эффективны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК В 90-Е ПРИВИЛИ ОТ ДИФТЕРИИ 90% МОСКВИЧЕЙ

Гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «КП» стал известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев.

- Николай Александрович, вы в течение 25 лет были главным инфекционистом Москвы и на ваше пребывание в этой должности пришлась крупная вспышка дифтерии в столице. Тогда в короткие сроки удалось достичь 90%-ного уровня вакцинации. Сегодня звучит как фантастика. Что было сделано и можно ли повторить такой пример сейчас, чтобы обуздать ковид в России?

- Действительно, в середине 90-х в Москве была очень большая вспышка дифтерии. Она возникла среди непривитого контингента, и тогда тоже было много выступлений антиваксеров. Тем не менее, ситуацию удалось преломить. Знаете, почему? Во-первых, еще довольно большое количество людей помнило времена при советской власти, когда вакцинацией занимались очень упорно, с большим охватом населения. Во-вторых, в прививочную кампанию против дифтерии были вовлечены практически все авторитетные медицинские специалисты. Они настойчиво занимались разъяснительной, просветительской работой, выезжали во все крупные коллективы, отвечали на любые вопросы. Думаю, это тоже сказалось в значительной степени.

- Может, сыграло роль еще и то, что от дифтерии была давно известная и десятилетиями применяемая прививка, а вакцина от ковида это новый препарат? Многие люди с опаской воспринимают любые новшества. Как тут быть?

- Это неизбежно, да: когда что-то новое появляется, многие говорят - вот пусть другие делают, а мы постоим в сторонке и посмотрим. Как, мол, можно вводить то, что еще неизвестно? Ну, давайте подождем 20-30 лет. Только не известно, что за это время произойдет, и останутся ли [в живых] те, кому понадобится вакцина.

На самом деле, исследований уже немало, и тот опыт, который есть к настоящему времени, говорит: применяемые в нашей стране анитковидные вакцины безопасны и эффективны.

От редакции: самые убедительные доказательства эффективности мирового уровня - у вакцины «Спутник V».

ПЕРЕБОЛЕЛ, ПОЛНО АНТИТЕЛ - ЗАЧЕМ ИДТИ НА УКОЛ?

- Если судить по соцсетям, кругу своих близких, знакомых, то в России переболело ковидом уже очень много людей. Причем, немало из них больше полугода назад. По нынешним рекомендациям Минздрава в подобных случаях переболевшим нужно сделать прививку, чтобы не заболеть повторно - такой риск особенно высок сейчас с учетом вспышки агрессивного Дельта-штамма. Но часто эти люди сдают анализ, смотрят свой уровень антител и говорят: так у меня их сейчас больше, чем у соседа, который недавно привился по полной программе. Зачем мне вакцина?! Вы можете объяснить?

- И Всемирная организация здравоохранения, и наш Минздрав подчеркивают: для принятия решения о вакцинации не нужно смотреть ни на какие антитела. У каждого человека это индивидуальные показатели. В то же время на огромном количестве исследований уже было четко установлено, что в настоящее время (когда бушует вспышка Дельты. - Ред.) нужно вакцинироваться именно через 6 месяцев после болезни. К этому сроку у большинства людей иммунитет после перенесенной инфекции ослабевает настолько, что требуется прививка для восстановления защиты.

Хочу привести пример из жизни. Я в свое время много работал в тропических странах и приходилось вакцинироваться от желтой лихорадки. Это очень тяжелое заболевание, до 70% летальных исходов. Ревакцинироваться надо один раз в 10 лет. Проходит 9 лет 11 месяцев, и я иду на прививку, несмотря ни на какие антитела. И так при многих других заболеваниях. Точно так же 6-месячный срок ревакцинации против коронавируса - это не с потолка взято. Исследования показали, что именно такой срок играет решающую роль. А что касается антител, то анализы могут показывать очень высокий уровень, но на самом деле эффективных защитных функций уже не будет.

Самые убедительные доказательства эффективности мирового уровня - у вакцины «Спутник V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 МИЛЛИОНА ЗА НАПЛЕВАТЕЛЬСТВО НА МЕРЫ ЗАЩИТЫ

- Еще один вопрос, который сейчас у многих людей встает. У нас рекордно высокая смертность от коронавируса. Уже неоспоримо, что чем больше доля вакцинированных, тем меньше погибших от ковида в стране. Но ведь в мире есть государства, где охват прививками на уровне нашего, а то и ниже, но такого количества летальных исходов все равно нет. Там просто меньше тестируют на ковид, не выявляют его у умерших? Или какие причины?

- Есть много факторов, которые могут вызвать подобные явления. Но в первую очередь я связываю это с тем, что в большинстве стран люди, твердо знающие, что их в ближайшее время не вакцинируют, так или иначе все время стремятся применять барьерные средства защиты. То есть маски, респираторы, социальную дистанцию. Стараются избегать больших скоплений народа по разным поводам.

А если посмотреть на нашу страну, то многие отказываются от вакцинации и при этом не хотят ни маски носить, ни социальную дистанцию соблюдать. И стремятся проводить время в торговых центрах. Когда был сезон отпусков, мы видели толпы людей в накопителях в аэропортах, и там тоже - ни дистанции, ни средств индивидуальной защиты на лице.

И вот еще показательный факт. Люди, которые возвращаются из-за границы, должны обязательно сдавать мазок для ПЦР-теста на коронавирус и загружать результаты анализа на сайт (портал Госуслуг. - Ред.). Так вот, у нас за месяц с небольшим набежало 23 миллиона рублей штрафов за несоблюдение этого требования. То есть, тысячи граждан игнорируют предписания, не проверяются, их абсолютно не волнует, что они с собой привезли и чем могут «наградить» окружающих.

СОЙДЕТ ЛИ ЭПИДЕМИЯ НА НЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ

- Николай Александрович, видимо, такие же безответственные люди говорят: смотрите, у нас сейчас так много народа заболевает каждый день, статистика же всех наверняка не учитывает. Значит, совсем скоро с ковидом познакомится большинство. Так мы и без вакцинации коллективный иммунитет наберем, и эпидемия естественным путем сойдет на нет. Что бы вы таким гражданам сказали?

- Да, при таком сценарии иммунизация населения будет. Но сколько жертв она принесет?! Посчитайте - при нынешней летальности это минимум 2-3% умерших от всех заболевших (если грубо взять такую долю от всего населения России, получится больше 4 миллионов смертей. - Ред.).

Огромное количество жертв будет. А кроме того, будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса, которые могут опять-таки заражать тех, кто уже переболел. Именно поэтому остро стоит вопрос скорости вакцинации - нужно охватить ей максимальное количество людей как можно быстрее.

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Политики и артисты подают антипример

- Конечно, нам всем хочется надеяться на лучшее, но пока создается впечатление, что битву с ковидом Россия проигрывает.

- Давайте лучше скажем, как Наполеон: проиграна битва, но не проиграна война.

- Наши читатели в откликах на сайте kp.ru пишут: почему мы должны доверять призывам вакцинироваться, носить маски, если нам говорят одно, а по центральным каналам ТВ мы видим абсолютно другое? Толпы депутатов, чиновников, артистов на массовых мероприятиях - все нос к носу и без каких бы то ни было средств защиты.

- Полностью согласен. Все наши депутаты, руководство - это публичные люди, которые всегда могут попасть на камеру. И народ действительно смотрит и оценивает, как они выглядит, как соблюдают санитарно-противоэпидемический режим и что говорят.

- Что нужно делать сегодня, по-вашему?

- Соблюдать противоэпидемические меры надо всем. От мала до велика. И еще хочу напомнить: если вы вакцинированы, все равно нужно применять барьерные средства защиты. Это сейчас многие доктора подчеркивают, в том числе, на Западе. Там, где большие успехи в вакцинации, тем не менее, многие ограничения сохраняются.

- А если продолжать жить, как живем, игнорировать меры защиты и прививки - до чего мы можем дойти? Сейчас уже умирает больше тысячи человек в сутки - предел, дно какое-то есть?

- Дна практически нет. Пропасть, в которую мы падаем, может быть глубока, как Марианская впадина.