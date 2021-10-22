Столбы пыли, вертолеты, камеры на джипах: Появилось эпичное видео приземления Юлии Пересильд и Клима Шипенко в казахской степи

Это приземление стало частью фильма «Вызов» Фото: REUTERS

17 октября в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане в капсуле корабля «Союз МС-18» приземлился экипаж первой в истории киноэкспедиции в космос — Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Олег Новицкий.

Константин Эрнст

Это приземление стало частью фильма «Вызов»: его фиксировало множество камер Первого канала — и лично глава телеканала Константин Эрнст, который летел в вертолете к месту посадки. Кадры посадки уже смонтировали в двухминутный ролик в вертикальном формате, который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсетях — телеграме и твиттере.

На эпичном видео — множество камер и профессиональной аппаратуры, которые собираются в кофры и отправляются в Казахстан. Под музыку группы Creedence Clearwater Revival показано, как операторы тренируют съемку в движении, бегая вокруг стульев, выставленных на асфальте. Ведь снимать в степи им пришлось именно в таком, сверхреалистичном и экстремальном, режиме.

Затем видно, как машины с закрепленными камерами несутся по казахской степи, поднимая столбы пыли. Крепят камеры и на военные вертолеты — практически, как пулеметы в фильмах про Рэмбо. Все вместе они несутся к месту приземления капсулы с красивым бело-оранжевым парашютом.

Момент столкновения капсулы с землей тоже заснят. К ней тут же подъезжают джипы с камерами — и это уже часть фильма «Вызов». Съемка кино происходила в режиме реального времени.

Что было дальше — все помнят. Сначала вылез командир экипажа Олег Новицкий, затем достали Клима Шипенко и ослабленную Юлию Пересильд. Тут же рядом с киноэкипажем оказался и Владимир Машков, он тоже снимается в картине. Среди десятков операторов, запечатлевших этот исторический момент, был и Алексей Дудин — участник дублирующего состава экипажа, который мог полететь в космос вместо Клима Шипенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Пересильд — «КП»: «Мы летали в гости к американцам с разогретыми консервами. Десерты у них вкусные!»

Юлия Пересильд рассказала про общение с сотрудниками NASA на МКС (подробно)