Пересильд и Шипенко перешли с МКС в космический корабль «Союз»

Актриса Юлия Пересильд. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Съемочная группа первого в истории снятого в открытом космосе художественного фильма – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко – в сопровождении командира «киноэкипажа» космонавта Олега Новицкого перешли с борта МКС в космический корабль «Союз МС-18», на котором они вернутся на Землю после 12 дней на орбите.

Об этом сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Перед тем, как покинуть орбитальную станцию, Пересильд и Шипенко тепло попрощались с теми, кто остается на орбите – российскими космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, тремя астронавтами США Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, а также японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, актриса и режиссер вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыли на МКС 5 октября. Они прилетели на борту корабля «Союз МС-19», а возвращаются на Землю «Союзом МС-18».

Приземление спускаемой капсулы ожидается в воскресенье утром – в 07:36 по московскому времени.

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Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как Юлии Пересильд и Клима Шипенко – 12 суток. С места приземления пройдет прямое включение для зрителей (подробности).