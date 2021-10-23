Бывшая жена Прохора Шаляпина в день свадьбы сбежала из-под венца

Бывшая жена Прохора Шаляпина - бизнесвумен Лариса Копенкина Фото: Иван ВИСЛОВ

Подготовка к свадьбе, о которой Лариса Копенкина с женихом Василием Райским объявили месяц назад, шла полным ходом. К торжеству, назначенному на 23 октября, уже были куплены и платье, и кольца - один только перстень для невесты обошелся бизнесмену Райскому почти в 3 млн рублей. Однако, в назначенный час бывшая жена Прохора Шаляпина в ЗАГСе не появилась, а праздничный банкет пришлось спешно отменять.

- Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим, - рассказала kp.ru подруга несостоявшейся жены Диана Бичарова, которая занималась организацией свадьбы. - Вся подготовка пошла прахом! Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар! При этом Василий тоже ничего не объясняет, похоже, для него поступок Лары - настоящий шок.

Сбежавшая невеста ничего не объяснила и ограничилась коротким сообщением. Фото: Предоставлено "КП"

День, который должен был стать для молодоженов одним их самых счастливых, в итоге превратился в кошмар. До Копенкиной дозвониться невозможно, Райский бросает трубки, а его дочь Аника, которая относилась к избраннице отца как к родной матери, рыдает в голос.

- Я на успокоительных и мне очень тяжело говорить, - призналась kp.ru дочь Райского Аника. - Мы готовились к свадьбе, думали, как все успеть, и в один момент этого не стало... Я, правда, не понимаю, что случилось. Мой телефон звонит каждые 10 минут, но я не знаю, что сказать людям... Ни мой отец, ни Лара не выходят на связь. Я даже не знаю, где они. Оставьте меня в покое!..

Василий, его дочь Аника и Лариса за год стали настоящей семьей. Фото: Личный архив

Между тем, Лариса Копенкина и Василий Райский до того, как решили пожениться, были вместе около года. Казалось, спустя шесть лет после развода бывшая жена Прохора Шаляпина снова счастлива. Копенкина даже познакомила Прохора с будущим мужем, а сама стала подругой его жене Татьяне Дэвис, которая недавно скончалась от коронавируса. Кстати, Шаляпина будущие молодожены пригласили на свадьбу одним из первых, а из уважения к его горю решили не устраивать пышное торжество. Не исключено, что ссора несостоявшихся супругов напрямую связана с Прохором Шаляпиным. По крайней мере, на собственной помолвке эпатажная невеста признавалась в любви бывшему, а не будущему мужу.

Копенкина и Райский были вместе около года. Фото: Личный архив

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