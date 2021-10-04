Вдовец Прохор Шаляпин еще при живой жене начал проматывать ее богатство

Прохор Шаляпин и его жена - 42-летняя Татьяна-Клаудия Дэвис. Фото: Личный архив

Прохор Шаляпин, который стал вдовцом в конце сентября, не находит себе места от горя. Говорят, певец совсем плох - не есть и не пьет, не хочет никого видеть. Исполнитель до последнего верил в выздоровление своей богатой жены Татьяны-Клаудии Дэвис. За него переживают друзья, которые внезапно проговорились о том, что музыкант начал проматывать богатство умершей жены-миллионерши еще при ее жизни.

Прохор Шаляпин купил дом в Подмосковье за несколько миллионов, пока его жена Татьяна-Клаудия Дэвис умирала. Певец делился этим событием с друзьями. Он надеялся, что будет коротать дни и ночи на природе с дрожайшей супругой. Однако судьба жестоко поступила со статным красавцем - блондинка умерла. Как бы то ни было, теперь Прохору придется обживаться в новоприобретенном доме в одиночку.

Теперь же все следят за тем, как будет развиваться история с наследством покойной супруги Шаляпина. Общественность не первый день обсуждают, удастся ли Прохору заполучить многомиллионное состояние усопшей. Как известно, Дэвис владела несколькими домами и имела внушительный счет в банке.

Некоторые друзья музыканта уверены, что он обязан заявить свои права на наследство, исчисляющееся миллионами долларов. Ведь Татьяна при жизни очень любила Прохора, а потому ее имущество должно отойти ему.

"Я считаю, будет правильно, если все наследство Тани отойдет Прохору. Поймите, она его очень любила при жизни. Знала, как непросто ему приходится здесь, в России, в очень жестоком мире шоу-бизнеса. Конечно, она хотела облегчить его жизнь. Думаю, была бы воля Тани, она сама бы завещала Прохору все свое состояние. Ее родителям деньги уже ни к чему. А Прохору они очень нужны. Кроме того, если Прохор получит наследство, родителей Татьяны он не бросит. Он очень порядочный человек. Будет заботится о них до самых последних дней", - цитирует Собеседник.Ru

Меж тем внезапная смерть супруги Прохора породила множество слухов. Сообщалось, что умершей было не 42 года, а якобы все 60. Вызвало подозрение и то, что на официальной сайте адвокатской конторы, которой владела Дэвис, отсутствуют слова соболезнования, передает сайт mk.ru.