Кристина Асмус познакомила тайного возлюбленного с дочкой от Гарика Харламова

Кристина Асмус. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым долгое время старалась не афишировать свою личную жизнь. Периодически актриса интриговала поклонников заявлениями о том, что бывший муж на нее сильно обижен, а также публиковала фотографии с известными актерами, сопровождая снимки многозначительными записями. При этом Харламов не так давно без лишних слов взял и вывел в свет новую избранницу Катерину Ковальчук. После этого россияне потребовали от Асмус наконец-то "найти мужика".

Кристина Асмус объявила поклонникам о том, что познакомила своего возлюбленного с дочкой Настей от Гарика Харламова. Артистка своего мужчину тщательно скрывает от общественности, но кое-какую информацию обнародовала.

"«Найди себе мужика!» - все чаще «умные» люди пишут мне в инстаграм. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины - необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно - что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет", - начала свой монолог звезда.

После этого она напомнила о том, как не показывала народу свою дочку. "Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала И, ребят, засуньте себе в ... выражение «найди себе мужика!» Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас", - сказала, как отрезала, блондинка.

Стоит отметить, что личное счастье обрел и Гарик Харламов. Он съехался с Катериной Ковальчук и поселился рядом с Асмус. "У Гарика с прекрасной Катериной все серьезно. А теперь они еще и живут вместе. После расставания с женой Харламов арендовал дом неподалеку от Асмус, чтобы чаще видеться с дочкой Настей", - отмечали знакомые артиста. Зарабатывает он прилично, так что может себе позволить многое. По данным Forbes, годовой доход шоумена составляет 181 млн рублей.