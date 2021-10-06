Гарик Харламов с красавицей-актрисой поселился рядом с Кристиной Асмус

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гарик Харламов невероятно счастлив в новых отношениях с красавицей Катериной Ковальчук. Хрупкая актриса окружила бывшего мужа Кристины Асмус любовью и заботой.

Когда Гарик Харламов закрутил роман с Катериной Ковальчук, с которой вместе снимался в сериале "Гусар", доподлинно не известно. Злые языки говорят, что тогда резидент Comedy Club был еще с Кристиной Асмус. Меж тем сейчас в окружении юмориста предполагают, что его новые отношения вполне могут закончиться свадьбой. Мол, Гарик не против в третий раз жениться.

Поклонники сравнивают нынешнюю возлюбленную Харламова и Асмус. У актрис один типаж. Рост Асмус - 1 метр 64 см, вес - 46 кг, а у Ковальчук - 1 метр 63 см и 53 кг.

Ранее 40-летний артист официально представил 28-летнюю Ковальчук своей маме Наталье Игоревне. Женщина новую невесту отпрыска одобрила. А потом влюбленные впервые вышли в свет и охотно позировали светским хроникерам. Катерина на вечеринке выглядела сногсшибательно.

"У Гарика с прекрасной Катериной все серьезно. А теперь они еще и живут вместе. После расставания с женой Харламов арендовал дом неподалеку от Асмус, чтобы чаще видеться с дочкой Настей", - отмечают знакомые артиста. Зарабатывает он прилично, так что может себе позволить многое. По данным Forbes, годовой доход шоумена составляет 181 млн рублей.

Как известно, после развода артист съехал из четырехэтажного коттеджа в элитном загородном поселке "Княжье озеро" в Истринском районе. В доме теперь живут его дочь и экс-жена. По документам половина дома принадлежит Гарику, а половина Кристине. По оценкам риэлторов, особняк на Новорижском шоссе стоит более 70 млн руб.

В окружении Гарика отмечают, что он изменился ради любви к Катерине. Это говорит о том, что у него сильные чувства. Сейчас он в прекрасной форме, впервые в жизни серьезно похудел на 17 кг. "Я похудел для того, чтобы было о чем шутить. А то все время толстый - это уже неинтересно. Я теперь как домашний шарпей. Надо бы еще пойти в спортзал…", - цитирует его Teleprogramma.pro.