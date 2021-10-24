Эксперты: Европейские страны будут воровать газ друг у друга из-за энергетического кризиса

Тяжелее всего этой зимой придется Германии, которая закупает 90% энергоносителей, которые ей необходимы Фото: REUTERS

Перед европейскими политиками стоит непривычная для лидеров XXI века задача – как сделать так, чтобы население стран ЕС не замерзло этой зимой. И дело не только в холодах, которые предсказывают синоптики, но и в откровенно сложной ситуации с запасами газа в хранилищах Старого света. Вероятно, это приведет к тому, что партнеры по Евросоюзу будут воровать топливо друг у друга. К такому выводу пришли эксперты авторитетного портала Bloomberg.

Положение дел на европейском энергетическом рынке лучше всего описывают цифры. Сейчас хранилища газа заполнены на 71%, тогда как при нормальном раскладе к этим числам должно быть на 20% больше.

- Если будет очень холодно, мы наверняка увидим некоторые европейские страны, которые будут рассуждать так: «У нас сейчас есть газ, так давайте примем запретительные меры, чтобы в ближайшие пару недель никто не смог его экспортировать», - говорит руководитель итальянской энергетической компании Snam SpA Марко Альвера.

Собственно, разговоры эти уже начались. Президент Сербии Александр Вучич уже пообещал, что запретит экспорт электричества, «чтобы людям было, чем согреться». Да что там Сербия, подобные дискуссии уже ведутся в Норвегии – одном из крупнейших экспортеров энергоносителей в Старом свете. А ведь скандинавам к суровым зимам не привыкать! Тем не менее лидер Центристской партии, которая, вероятно, войдет в правительство (в Норвегии недавно прошли выборы, и теперь будет формироваться новый кабинет министров), призвает выяснить, есть ли у Осло правовые механизмы сократить поставки соседям по Евросоюзу.

Как пишет Bloomberg, тяжелее всего этой зимой придется Германии, которая закупает 90% энергоносителей, которые ей необходимы.

Вообще-то в законодательстве Евросоюза есть нормы, которые напрямую запрещают такой «экономический сепаратизм». Правда, еще ни разу эта система не проходила проверку морозами и энергетическим кризисом.

- На практике договориться будет очень сложно, - считает бывший трейдер Тьерри Брос. – Члены Евросоюза будут спорить и пытаться договориться. Вряд ли Франция, Испания или Польша будут счастливы помочь Германии, которая отчаянно зависит от импорта энергоносителей.

Впрочем, куда более вероятным сценарием эксперты считают такое развитие событий, когда богатые страны вроде той же Германии будут перекупать поставки, которые предназначались менее состоятельным членам Евросоюза.

- Если мы столкнемся с полноценным кризисом, политики забудут о евросолидарности и примутся спасать свой электорат, - подводит итог директор компании Aurora Energy Research Бенджамин Колли.

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