Как выглядит лицо неизлечимо больной Татьяны Лазаревой в реальности: честное фото

Татьяна Лазарева заявила, что ей стало скучно в Испании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Татьяна Лазарева последние несколько лет жила в Испании. После развода с Михаилом Шацем телеведущая покинула Москву вместе с младшей дочерью Антониной. Лазарева признавалась, что средиземноморский климат оказывает на нее благотворное влияние. Но несколько месяцев назад звезда вернулась в Россию.

Татьяна Лазарева заявила, что ей стало скучно в Испании, ведь дочь Антонина отправилась учиться в Великобританию. Старшие дети, Степан и София, тоже давно живут своей жизнью. А бывший муж Михаил Шац переехал в Санкт-Петербург.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сначала одинокая теледива пыталась коротать дни и ночи на чужбине. Однако потом ей стало невмоготу. Татьяна напомнила, что Москва - город бешеных скоростей и соблазнов, потому она все время должна быть в движении, иначе ее накрывает хандра.

Знаменитость говорит, что сейчас как раз такое время, когда нужно и можно позаботиться о себе. Лазарева стала развивать свой канал в Интернете и завела аккаунты в популярных социальных сетях. Женщина делает интервью, затрагивая важные личные темы.

Некоторое время назад она опубликовала фото, на котором показала себя крупным планом. Телеведущая предстала без косметики.

Ранее знаменитость сообщала, что следит за своим здоровьем и призывает публику правильно питаться, а также заниматься спортом, исключив из жизни все вредные привычки. Ведь Татьяна несколько лет назад узнала о том, что неизлечимо больна. Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Она периодически проходит терапию и не унывает. Из-за развития проблем с кишечником юмористка даже похудела на 10 килограммов.

"С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку", - делилась актриса сокровенным.