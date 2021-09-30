Михаил Шац сбежал от вернувшейся в Москву Татьяны Лазаревой

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Татьяна Лазарева объявила о разводе с Михаилом Шацем, стали известны подробности жизни знаменитых супругов. Оказывается, Шац сбежал из Москвы, когда в столицу вернулась его бывшая.

Телеведущая Татьяна Лазарева на днях наконец-то подтвердила то, о чем несколько лет судачила светская тусовка. Три года назад она и ее муж Михаил Шац развелись после 20 лет отношений. В 1998 году у супругов родилась дочь Соня, а в июне 2006-го - еще одна девочка, которой дали имя Антонина.

Признание Татьяны о разрыве с Михаилом не стало сенсацией. Супруги жили отдельно, не появлялись на публике и каждый занимался своими проектами. А вот бегство Шаца из Москвы наделало немало шума.

Известно, что Михаилу пришлось перебраться в родительскую квартиру в самом центре Санк-Петербурга после того, как в Москву внезапно нагрянула Лазарева, последние годы живущая в жаркой Испании. "Михаил планирует прилетать в столицу по работе, проекты никуда не делись. А Таня, кстати, наоборот, полноценно осела в столице после того, как младшая дочь Антонина уехала учиться в Лондон. В Испании ей одной стало гораздо скучнее", - цитирует "СтарХит" друзей артистов.

Отметим, 56-летний Михаил Шац давно перестал носить обручальное кольцо на безымянном пальц. Правда, супруги все время хранили молчание о разводе. Что сподвигло Татьяну Лазареву все же объявить о разводе, не известно. Как бы то ни было, артистка сообщила, что рассталась с мужем через два месяца после того, как перестала принимать антидепрессанты.

"Я принимала и принимаю антидепрессанты, совсем небольшую дозу, потому что у меня совершенно скачкообразные всегда были настроения. Как только начинала пить таблетки, все было хорошо, через несколько месяцев прекращаешь - и разводишься с мужем", - разоткровенничалась она в недавнем интервью.