Визажист слил в Сеть честное фото Виктории Бони без макияжа: "Уставшая домохозяйка средних лет"

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня никогда не скрывала свой возраст: в 41 год звезда Инстаграма выглядит куда моложе своих сверстниц и очень этим гордится. Хотя злопыхатели не раз уличали телеведущую в пристрастии к фотошопу и косметологическим процедурам, сама Вика уверяет, что ее чистая кожа без единой морщинки - результат специальной гимнастики, массажа, а главное - правильного отношения к жизни и собственному телу. Мол, Боня никому не завидует и не желает зла, в ладу со вселенной и самой собой - именно такие истины экс-участница "Дома-2" проповедует в своем онлайн-марафоне "Женщина на миллион", цена за участие в котором доходит до 75 тысяч рублей.

Однако, каждый раз, когда блогерша прилетает из Монако в Москву, поклонники отмечают, что в жизни она выглядит совсем не столь безупречно, как с Инстаграм-фильтрами. Так, недавний визит на премию "Люди года" вызвал бурные обсуждения в Сети: на снимках других гостей Боня оказалась крупнее и старше, чем на своих собственных.

Впрочем, в самоуверенности знаменитости не откажешь. Демонстрируя подготовку к премии у известного стилиста Сердара Камбарова, Виктория заявила, что о сходстве с ней мечтает даже Ксения Собчак.

- Тот самый макияж, который стоит 1 миллион рублей и называется "Виктория Боня". Пришлось раскошелиться, - написала инстазвезда, опубликовав селфи по окончании процесса. - Если захотите такой же, делайте как Собчак: она приходит с моим фото.

Сам визажист тоже не упустил возможности пропиарить свои труды. Чтобы результат произвел максимальное впечатление, Камбаров показал снимки знаменитой клиентки до и после, задав подписчикам провокационный вопрос: "Узнаете?".

Виктория Боня до и после макияжа "на миллион". Фото: Инстаграм

Узнать яркую красавицу на фото без профессионального мейкапа оказалось действительно сложно: кожа Бони лишилась фирменного сияния, а взгляд - выразительности. "Совсем другой человек", "Такой Вику мы еще не видели", "Уставшая домохозяйка средних лет", - обсуждают снимок пользователи соцсетей, которые до этого видели знаменитость только при полном параде.

А вот сама Виктория Боня, похоже, не в курсе публикации: по крайней мере, в ее Инстаграме по-прежнему появляются только идеально отфильтрованные кадры.

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