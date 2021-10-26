Страшные подробности о болезни пропавшей без вести Светланы Светличной

Светлана Светличная. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Загадочное исчезновение Светланы Светличной взбудоражило общественность. Сердобольные россияне готовы собираться в организованные группы, чтобы найти 81-летнюю звезду "Бриллиантовой руки", страдающую от тяжелого недуга. Съедаемая деменцией артистка сейчас больше похожа на ребенка - она путает последовательность событий, забывает то, что произошло совсем недавно. Женщина несколько дней не выходит на связь с родными. Как рассказал старший сын знаменитости Алексей Ивашов, предположительно, 21 октября родительница ушла из дома. Актриса была одета в норковую шубку, черные колготки, туфли, шляпку и перчатки.

Светлана Светличная в последнее время не узнавала саму себя. Она не сразу могла вспомнить, кто ее друзья. Свое состояние актриса называла помутнением рассудка. По словам подруги звезды Елены Перелыгиной, артистка могла потерять телефон дома или нечаянно его отключить. "Она очень общительная. Она легко идет на контакт, особенно, если это молодые мужчины. Другое предположение: так как у нее деменция, мало ли удар какой-то. Она могла упасть, и ее никто не поднимет. Это может, конечно, очень трагически закончиться", - сокрушается женщина.

За три недели до пропажи Светлана Афанасьевна переехала из квартиры в Ясенево в новое жилище. Рядом с ее новым домом большой лес - Лосиный Остров. Пенсионерка могла уйти туда и сгинуть. В квартире Светличной, в которую ее недавно перевезли родственники, полицейские обнаружили собранный рюкзак с документами, набитый деньгами. По одной из версий, актриса готовилась к побегу от своих же родных, передает Пятый канал.

По словам соседей, знаменитость перевезли против ее воли. Через несколько дней после переезда она просила у них помощи в поиске адвоката для отмены сделки по продаже квартиры.

В последнее время скандалы в ее семье усилились из-за наследства. Речь идет о драгоценностях, антикварной мебели и трех квартирах в Москве, одна из них - трехкомнатная в сталинке на Ленинском проспекте. Примерная стоимость всех трех квартир может колебаться от 65 до 80 миллионов рублей.

Ранее актриса планировала оставить все правнуку, но потом передумала в пользу молодого ухажера и помощника, которым, предположительно, является актер Иван Николаев. "Он мне кажется опасным мужчиной, потому что с такой разницей в возрасте… Либо это отклонения. Мне кажется, он как-то за ней ухаживает. И она, конечно, очень расположена", - вздыхает Перелыгина.

Артистка сейчас как ребенок. Она страдает деменцией. Заболевание сильно меняет жизнь человека, поэтому потеряться в большом городе - закономерный сценарий у больных. "Есть деменция, поддающаяся коррекции,. Она возникает на фоне депрессии, алкоголизма и наркомании. При правильном, а главное комплексном лечении пациента деменция может быть обратима", - поведала врач-невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

В то же время есть деменции, с которыми невозможно справиться с помощью препаратов. В этом случае процессы разрушения клеток головного мозга не обратимы. "Эти деменции вызваны тяжелыми черепно-мозговыми травмами, опухолями головного мозга и заболеваниями такими, как болезнь Альцгеймера, хорея Гентингтона, болезнь Пика и болезнь Паркинсона", - отметила врач.