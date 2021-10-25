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Звезды25 октября 2021 16:25

Как Лера Кудрявцева и Андрей Малахов связаны с таинственным исчезновением Светланы Светличной

Пропавшая без вести Светлана Светличная поставила на уши всю Москву
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Светличная вот уже несколько дней не выходит на связь. Родня звезды экрана бьет тревогу и просит полицию о помощи

Светлана Светличная вот уже несколько дней не выходит на связь. Родня звезды экрана бьет тревогу и просит полицию о помощи

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Светличная вот уже несколько дней не выходит на связь. Родня звезды экрана бьет тревогу и просит полицию о помощи. В истории с исчезновением внезапно всплыли имена Андрея Малахова, Леры Кудрявцевой и Александра Гордона. Меж тем подруга без вести пропавшей актрисы рассказала о ее прежних исчезновениях.

Светлана Светличная и раньше пропадала без вести. По словам близкой подруги актрисы, это происходит в силу возраста кумира миллионов. При этом Елена Перелыгина выразила обеспокоенность, что артистка может пострадать - упасть, удариться. "А прохожие могут и не узнать актрису и не оказать ей помощь", - цитирует женщину "Звезда".

По словам сына Светланы Афанасьевны, артистки не было дома с 21 октября. Ситуация осложняется тем, что Светличная страдает деменцией. Родственники актрисы подали заявление в полицию.

В свою очередь, очевидцы рассказали о том, что за несколько дней до таинственного исчезновения актрису видели в киностудии им. М.Горького. Там регулярно проходят съемки передач "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, "Мужское и Женское" с Александром Гордоном и "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

По словам одной из сотрудниц, знаменитость была в приподнятом настроении, однако вскоре у нее закружилась голова и ей вызвали "скорую". "Уже после общения с врачами я пересекалась с ней , она была в себе. Она понимала, где находится, сказать, что она скрывалась от кого-то, я не могу", - цитирует женщину сайт mk.ru.

По некоторым данным, незадолго до этого сын Светличной вел переговоры об участии своей звездной матери в cкандальных шоу, но стороны не пришли к соглашению.

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