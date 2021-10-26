Моргенштерн. Хороший мальчик

Адский бесенок оказался розовым младенцем с соответствующими возрасту способностями

Обратить на себя внимание очень легко, рецепт древний, практически библейский: надо попирать основы и подрывать устои. Проблема этого рецепта в том, что он общеизвестен - когда попирают и подрывают все кому не лень, ты так и останешься малоразличимой песчинкой на дне океана. Социальные сети, расширившие потенциальную аудиторию кого угодно практически до всего населения Земли и нивелировавшие общественный вкус до минимального уровня, сильно упростили задачу: чтобы нравиться, необязательно родиться Анной Нетребко — достаточно быть Ольгой Бузовой. Но все-таки и сейчас это сложно все по той же причине — желающих слишком много.

Но у Моргенштерна получилось. В 23 года люди только-только встают на ноги, а у него давно есть все — и тут важны не столько его деньги, сколько жизненный опыт и постижение простых истин («В этом мире ****** и ради хлеба куска тут надо выживать»). На краю пропасти постоял, по статье чуть не загремел, с веществами завязал. Женился на хорошей девушке, нацелен на семью и детей. И на интервью в стиле позднего Шнурова «Я на вершине, я давно самый лучший».

В таком расслабленном состоянии паренек попал в когти Ксении Анатольевны — в прошлом не менее ужасного дитя; собаку съевшей на хайпе еще в темные доинстаграмные времена, когда и слова-то такого никто не знал. «Я устал и не знаю, чем заняться дальше...» - завел арию пресыщенного премьера юноша, но хищница с дорогим маникюром и дипломом МГИМО справилась с добычей без видимого усилия, легко прокусив хитиновый покров рэпера-матерщинника и обнажив нежное тельце. И выяснилось, что вроде бы ключевой хулиган и, скажем так, акционист российского шоу-бизнеса на самом деле берега видит, попутать их не хотел бы и вообще стремится «не подавать ****** [плохой] пример». Потому что «негатив для [плохих людей]».

Нет, ну вы представляете.

Собчак устроила своему потерявшему бдительность пациенту сеанс психотерапии — даже настоящего психолога притащила. Алишеру в двух словах объяснили теорию психосексуального развития Зигмунда Фрейда (оральная, анальная стадии и т. п.) и быстренько убедили, что все родом из детства — проблемы, комплексы, травмы, что и определило его творчество. Артист внимал с ошалевшим видом - явно слышал этот стартовый набор вокзального разводилы впервые, на глазах превращаясь из кичливой звезды в стриженого мальчика с непростым детством из патриархальной Уфы.

Простите, что напоминаю: в органике любого амбициозного художника - сбрасывать прежних кумиров и перепридумывать искусство. Разговаривать матом в процессе - почему бы и нет («Самый свежий, самый новый, самый дикий - это факт»), вопросик только в том, что нужно иметь что-то, что сказать в ответ. Ну, вот, ты теперь царь горы. Задетый Моргенштерном на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» Александр Ревва с остальными певцами конъюнктуры плачет у подножия силиконовыми слезами. «Я всю вашу культуру на ***, ***, вертел» - звучит заманчиво, но, собственно, зачем все это было-то.

Ничего не остается, чтобы продолжать повторять все резкое, где-то краем уха услышанное. Как про День Победы, традиция празднования которого Алишеру, оказывается, сильно не нравится («Победа — хорошо, но надо дальше!»). Чисто по инерции поносить что бы то ни было (лучше бы продолжал ссориться с Реввой), потому что других маркетинговых ходов у него нет. В качестве альтернативы можно имитировать и затем монетизировать искренность, как Бузова, но это больше для девочек. К тому же на подлинное лицемерие, похоже, Моргенштерн не способен. Звезде утренней зари наскучил его безыдейный акционизм - сколько можно жечь пачки денег, толпу это шокирует ровно один раз, всякая игра на повышение имеет предел. А написать настоящую, талантливую песню, как его битмейкер Slava Marlow, он не может.

Когда-то кумиры жили как в последний раз и часто стройными рядами уходили в 27 (последнее было ужасно и ужасно глупо, не повторяйте дома). Но многие все же успевали сказать что-то, что их ныне седые поклонники помнят до сих пор. А сейчас даже автоматически посылать всех *****, как прикидывающийся исчадием ада Моргенштерн, необязательно. Давно уже время «Тик-Тока» - можно просто весело плясать, как Даня Милохин, и «дарить людям радость». Всегда можно по старинке — творчеством брать, но это, повторюсь, не тот случай.

Адский бесенок оказался розовым младенцем с соответствующими возрасту способностями. Эти три шестерки нарисованы гуашью. Что же вы, Ксения, наделали.