Хроника исчезновения Светланы Светличной: Скандал, мольбы о помощи, молчание родных и неожиданное возвращение

Дело об исчезновении 81-летней Светланы Светличной, которая страдает деменцией и может быть дезориентирована, более суток держало в напряжении поклонников кинозвезды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дело об исчезновении 81-летней Светланы Светличной, которая страдает деменцией и может быть дезориентирована, более суток держало в напряжении поклонников кинозвезды. В первые часы, когда близкие отнекивались и давали противоречивые комментарии в СМИ, казалось, что все это может быть циничным "прогревом" (так в Сети называют искусственно повышаемый накал страстей) перед очередным ток-шоу. Тем более, что за несколько дней до пропажи возле дома актрисы видели бригаду телевизионщиков, а сама Светличная отметилась на киностудии, где записывают программы главные поставщики телесенсаций - Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

Однако, затем стало понятно, что ситуация может обернуться самыми серьезными и непредсказуемыми последствиями. Бесследное исчезновение звезды "Бриллиантовой руки" поставило на уши всю Москву: ее искали полиция, волонтеры и ясновидящие, а главный следователь страны Александр Бастрыкин взял ЧП на личный контроль.

Сайт kp.ru восстановил хронику событий.

20 октября, ок. 14:00. Светлана Светличная приезжает в Гильдию актеров России, где заявляет, что над ней издеваются и просит помощи юриста. После консультации актрису отправляют на такси домой на Погонный проезд, куда она переехала 7 октября. Свой адрес при этом она не помнит.

20 октября, 16:00. Домой к Светлане Светличной приезжает съемочная группа "России-1". Актриса выходит встречать их на улицу, безуспешно пытаясь открыть шлагбаум. Телевизионщики снимают ее и уезжают.

20 октября, 16:30. Звезда попадает на камеры видеонаблюдения в доме. На кадрах видно, что консьерж и соседи помогают Светличной добраться до квартиры - ее ведут под руки и сажают в лифт.

20 октября, ок. 22:00. Светлана Афанасьевна звонит невестке Ольге Ивашовой. По словам родственницы, звонок совершен с неизвестного телефона. Родственники пытаются выяснить местонахождение Светличной, разговор заканчивается скандалом. Когда близкие перезванивают, незнакомая женщина отказывается общаться и блокирует номер.

21 октября, 17:00. Возле станции метро "Тургеневская" местная жительница видит женщину, похожую на Светлану Светличную. Она просит милостыню на улице и затем исчезает на станции "Сретенский бульвар".

22 октября, ок. 14:00. Светличная приезжает на Киностудию имени Горького, куда ей вызывают "скорую" из-за повышенного давления. От госпитализации актриса отказывается. Это последний раз, когда звезда попадает на камеры видеонаблюдения.

24 октября, 12:00. Невестка знаменитости обращается в Бюро несчастных случаев. По ее словам, о родственнице ничего неизвестно с 20 октября.

24 октября, ок. 23:00. Сын актрисы Алексей Ивашов обращается с заявлением в полицию о пропаже матери.

25 октября. Полицейские ведут поиски. Рядом с домом Светличной густой лесопарк Лосиный остров, где, предположительно, она могла потеряться. В квартире артистки обнаружен рюкзак с документами, набитый деньгами. По одной из версий, актриса готовилась к побегу от своих же родных.

25 октября, ок. 21:00. Глава СК РФ Александр Бастрыкин берет на контроль ситуацию с исчезновением актрисы.

26 октября, 00:30. Поисками актрисы занимаются четыре десятка волонтеров "Лизы Алерт". За два часа они успевают расклеить 2,5 тысячи листовок.

26 октября, ок.10:00. Полиция установила личность водителя, который отвозил Светличную домой незадолго до исчезновения. Мужчина доставлен на допрос.

26 октября, 12:50. Появляется информация о том, что Светличная найдена: сотрудники уголовного розыска обнаружили актрису на съемках скандального ток-шоу. В каком она состоянии, почему не выходила на связь и удерживали ли артистку насильно, все еще неизвестно.

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