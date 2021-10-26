«Был яркий макияж, но никаких шуб и шляп»: москвичка, видевшая женщину похожую на пропавшую актрису Светлану Светличную, рассказала о случившемся

Полиция проверила показания свидетельницы, видевшую женщину похожую на Светличную у станции метро Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней назад в Москве без вести пропала легендарная советская актриса Светлана Светличная. В полицию обратился ее сын Алексей, после того как его мама перестала выходить на связь. На адресе проживания Светланы Афанасьевны также никого не было. Заслуженная артистка не выходила на связь с родными с 21 октября. Вскоре выяснилось, что 22 октября 81-летняя артистка посещала Киностудию имени Горького в Москве. Во время визита женщине стало плохо, сотрудники даже вызвали ей скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели Светлану Афанасьевну, однако госпитализировать ее не стали. После этого женщину никто не видел.

Полиция и волонтеры организовали масштабные поиски, просили граждан сообщать о любой информации, которая могла бы помочь найти пропавшую актрису. И вот в полицию позвонила москвичка Екатерина*, которая утверждала, что видела похожую на Светлану Светличную женщину, просящую милостыню около метро «Тургеневская».

Журналисты KP.RU разыскали ту самую свидетельницу Екатерину и подробно расспросили девушку о том, что она видела.

- Да, я действительно видела около метро пожилую женщину, которая мне показалась похожей на Светлану Светличную. У нее был яркий макияж, не типичный для пожилых людей - это бросилось в глаза, запомнилось. Однако, я не уверена, что это была пропавшая актриса. Та женщина у метро была одета в обычную одежду, скорее даже спортивную. И она попрошайничала, просила у прохожих мелочь. Насколько я знаю, Светлана Светличная живет в достатке и всегда одевается дорого и элегантно, носит шубы и красивые шляпы. Ничего этого не было на той старушке, - рассказала KP.RU москвичка Екатерина*, сообщившая в полицию о возможном обнаружении пропавшей актрисы.

Получив информацию от возможного свидетеля, полицейские подробно опросили очевидицу. В ходе сверки данных, было установлено, что след ложный и Екатерина видела другую женщину. Где же находится настоящая пропавшая артистка - до сих пор неизвестно. Ситуацию усугубляет тот факт, что Светлана Светличная страдает старческой деменцией и могла попросту забыть свой домашний адрес и заблудиться. Полицейские и поисковые отряды волонтеров продолжают разыскивать легендарную советскую артистку, которая пропала в Москве.

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