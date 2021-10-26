Американские СМИ опубликовали компромат на Цукерберга: Заблокируют ли теперь Facebook

В американской прессе растет волна возмущения в отношении руководства компании Facebook и лично Марка Цукерберга. Фото: REUTERS

В американской прессе растет волна возмущения в отношении руководства компании Facebook и лично Марка Цукерберга. Журналисты и общественность винят топ-менеджмент соцсети в том, что они предпочитали личную выгоду общественной безопасности. К таким выводам общество сподвигли материалы, которые в конце прошлого года бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген передала изданию The Wall Street Journal.

Среди слитых данных оказалась внутренняя документация компании, аналитические исследования, материалы дискуссий и планирования - все это вскрывало серьезные нарушения в функционировании платформы. Они стали наглядным доказательством того, что подчас публичные заявления Цукерберга шли вразрез с результатами внутренних исследований, которыми в частности занималась сама Хоген. Руководство компании сознательно игнорировало предупреждения со стороны собственных сотрудников, которые говорили о уязвимых местах соцсети и подчас бесконтрольном распространении опасного контента.

Выступая в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 37-летняя Фрэнсис Хоген заявила, что Цукерберг тотально контролирует компанией и несет ответственность за те проблемы, что спровоцировали стремлением Facebook добиться беспрецедентного роста. В качестве доказательств экс-сотрудница привела около 20 заявлений Цукерберга.

Также она заметила, что слова основателя соцсети частенько расходятся с исследованиями, проведенными компанией. К примеру, на прошлогодних слушаниях в Конгрессе Цукерберг отчитался, что Facebook удаляет 94% ненавистнических высказываний до того, как они донесет кто-то из пользователей. Однако из материалов, переданных Хоген, следует, что компания удаляет около 5% подозрительных сообщений.

Напряженная ситуация с информационным контентом, по словам Хоген, наблюдается в неанглоязычных развивающихся странах. Там сотрудникам компании сложнее всего контролировать публикации пользователей и по итогам внутренних расследований этот факт был установлен. За 2020 год 84% мероприятий по борьбе с дезинформацией было проведено в США и лишь 16% - в других странах, в том числе Индии, Франции и Италии.

Официальный представитель Facebook Дэни Левер опровергает обвинения Хоген. Она заявила, что компания нанимает сотрудников по всему миру, охватывая тем самым более 70 иностранных языков.

Кроме этого, Facebook предстоит ответить за то, что несмотря на многочисленные заявления о тщательной работе с публикациями по итогам президентских выборов в США, компания на самом деле не удаляла существенный объем «разжигающих» материалов. Представители соцсети своевременно не заблокировали десятки групп, выступающих в поддержку Дональда Трампа и ставящих под сомнение итоги голосования. В итоге, когда блокировки все-таки начались активисты уже штурмовали здание Капитолия.

Еще одним камнем в огород топ-менеджмента компании стало обвинение их в предоставлении привилегий американскому истеблишменту - политикам и знаменитостям.

Сам Марк Цукерберг попытался оправдаться во всех нападках на Facebook. Он заявил, что все публикации в прессе в рамках «Досье Facebook» - попытка оклеветать платформу.

«Я считаю, что крупные организации должны проходить тщательную проверку, и я бы предпочел жить в обществе, где такие проверки есть, чем в обществе, где их нет. Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но я считаю, что то, что мы видим, - это скоординированные усилия по выборочному использованию просочившихся материалов для создания ложного образа нашей компании», - написал на своей странице Цукерберг.

Он заметил, что у компании выработаны внутренние алгоритмы, которые помогают оценивать влияние разработанных Facebook продуктов.

Теперь Фрэнсис Хоген ждет встреча с Независимым надзорным советом при Facebook. Представители совета утверждают, что хотят добиться большей прозрачности и ответственности со стороны платформы.

- Разборки с Facebook происходят в Конгрессе уже далеко не впервые, - отмечает президент Международной академии digital-коммуникации, доцент РУДН Андрей Яблонских. - На мой взгляд, стоит ожидать того, что власти сконцентрируются на радикальном регулировании социальных сетей в целом, не только Facebook.

По мнению эксперта, американские власти таким образом фактически пытаются подчинить сферу Интернета национальному законодательству. Подобные попытки сейчас осуществляют правительства во многих странах, например, в Китае.

- Американским властям также не нравится, что социальные сети имеют слишком много власти и они будут делать все, чтобы этого не было.

Вместе с тем, Яблоньки полагает, что из-за разгоревшегося скандала Цукерберг вряд ли уйдет в отставку.

- Он может пойти на такой шаг из разряда «мы ничего не знали, во всем виноват менеджмент». Конечно, у него есть вариант уйти в отставку и стать почетным президентом компании, при этом продолжать руководить всеми процессами, как это сделал Билл Гейтс. Но не думаю, что Цукерберг пойдет по этому пути.

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