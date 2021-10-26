Резко помолодевшая Лариса Голубкина в обтягивающем платье произвела фурор

Лариса Голубкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Лариса Голубкина в последнее время крайне редко выходит в свет. В мае звезда "Гусарской баллады" слегла. 81-летняя вдова Андрея Миронова была доставлена в одну из столичных больниц. Помимо коронавирусной инфекции артистка вынуждена бороться еще и с последствиями травмы. Однако теперь со знаменитостью все хорошо. Ее недавнее появление на публике произвело фурор.

Лариса Голубкина феноменально помолодела и изрядно похорошела. Благодаря правильному питанию и смене образа жизни артистка выглядит лет на 50.

От пожилой женщины теперь глаз не оторвать. Настолько она хороша собой. Поклонники в фанатских пабликах бурно обсуждают внешний вид кумира. Сама Лариса Ивановна свой секрет преображения не раскрывает и не спешит комментировать внезапные метаморфозы. Ведь у нее помолодело не только лицо.

. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Благодаря обтягивающему платью можно увидеть, как сильно похудела знаменитость. Пенсионерка без стеснения демонстрирует осиную талию и пышный бюст.

Буквально полгода назад Голубкина пережила стресс. Народная артистка РСФСР добросовестно соблюдала карантин, но так и не смогла уберечься от коронавируса. Помимо уханьской заразы звезда столкнулась с травмой, после чего была доставлена в одну из больниц Москвы. "Я сейчас в больницу лежу, у меня затянулось все, сначала этот коронавирус, а потом я ногу ломала…" - говорила она.

В конце 2020 года вдова Миронова также была доставлена в клинику после того, как у нее диагностировали перелом шейки бедра. Несмотря на солидный возраст и полученную при падении тяжелую травму, артистка сейчас демонстрирует по-настоящему боевой настрой.