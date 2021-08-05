Вдова Андрея Миронова сделала заявление о настоящем отце Марии Голубкиной

Мария Голубкина всегда называла своим отцом Андрея Миронова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Голубкина в довольно резкой форме отреагировала на всплывшую информацию о настоящем отце Марии Голубкиной. Достоянием общественности стала информация о том, что вдова Андрея Миронова родила свою единственную наследницу от знаменитого актера Алексея Баталова.

Лариса Голубкина 10 лет была замужем за Андреем Мироновым. На тот момент ее единственной дочери Марии было четыре года. Звезда "Бриллиантовой руки" воспитывал девочку как родную.

Однако слухи о биологическом отце Маше ходят не один десяток лет. По одной версии, Лариса Ивановна родила наследницу от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева.

А согласно новым данным, родителем является Алексей Баталов. Дело в том, что Голубкина и Баталов были любовниками на протяжении нескольких лет, о чем знала вся кинотусовка. Они вместе снялись в фильме "День счастья". Покойный папа Голубкиной с гордостью говорил: "Ларка с Баталовым крутит роман!".

Лариса Ивановна выступила с гневной отповедью в адрес светских хроникеров, которые решили из первых уст узнать всю правду. "Глупо, даже стыдно вам звонить старой женщине, которая прожила уже... Маше Голубкиной скоро уже 50 лет будет, что вы все роетесь где-то. Чем вы занимаетесь? Что это такое? Бредятина какая-то. Кому это ударило в голову", - цитирует звезду "Гусарской баллады" News.ru.

Сама Маша своим отцом всегда считала Миронова, который воспитывал ее и заботился о ней с ранних лет. На сообщения, что ее мать могла забеременеть от Баталова, она ответила кратко: "Вот это новость!".

Отметим, о том, что Алексей Баталов якобы является настоящим отцом Марии Голубкиной, заявила Нина Федорова, работавшая администратором в "Москонцерте". Пенсионерка отметила, что Щербинский-Арсеньев в свое время пожалел беременную Ларису Голубкину и разрешил ей пожить у себя в квартире.