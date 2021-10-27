Полина и Дмитрий развелись в прошлом году. Но до сих пор выясняют отношения в суде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков потребовал через суд определить порядок его встреч с четырехлетней дочкой Мией, рожденной в браке со звездой. Судебный процесс состоится в ноябре. Что происходит между бывшими супругами, которые еще в прошлом году при разводе заверяли, что расстаются мирно, без скандалов и судебных споров?

Слишком успешная жена

Полина Гагарина считается передовиком в шоу-бизнесе - ее доходы растут вместе с популярностью. Как отметили эксперты, даже развод пошел ей на пользу: пока другие звезды испытывают дефицит внимания, особенно во время пандемии, Гагарина не исчезает с новостных полос. Подписчики в ее Инстаграме прибывают, что гарантирует певице рекламные контракты. По итогам 2020 года она стала единственной женщиной в первой десятке самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса. Ее доход за прошлый год, по данным Forbes, составил 6,4 млн долларов. Она обогнала даже Ксению Собчак (попавшую на 15-е место с доходом 4,4 млн долларов в год).

За участие в корпоративе певица просит 3,5 млн рублей. У Полины свой бренд одежды, она учредительница нескольких фирм. Гендиректором в одной из них был ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. Но после развода он эту должность потерял.

- Когда Исхаков был в ранге мужа звезды, он был дорогим фотографом. Например, Гагарина давала интервью глянцу с условием, что будет фотосессия, которую проведет ее супруг, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - При этом, когда муж, зарабатывающий в сто раз меньше жены, начинает диктовать условия, это приводит к краху брака. Он и сейчас пытается диктовать свои условия: то ему не нравится, что Гагарина повезла дочь на отдых за границу, то теперь угрожает ей новыми судами. Полина в нем разочаровалась. Он пытается ее как-то сломать психологически, но Гагарина сильная личность, другие в шоу-бизнесе не выживают.

Сам Исхаков не считает, что после развода оказался на мели. Он сотрудничает с актрисой Ренатой Литвиновой, фотографирует моделей. Не так давно дал объявление о проведении мастер-классов, выбрав для рекламы фото полуобнаженной Полины.

«Ребенка воспитывают няни»

Исхаков хотел бы общаться не только со своей дочкой Мией, но и с Андреем - сыном Гагариной от первого брака. Фото: gagara1987/instagram

Гагарина развелась с мужем в прошлом году, спустя шесть лет брака. Со слов Дмитрия, в их союзе он старался быть хорошим мужем и отцом. Он занимался и воспитанием старшего ребенка Гагариной от актера Петра Кислова - Исхаков подружился с 14-летним пасынком Андреем. А в 2017 году у Дмитрия и Полины на свет появилась дочь Мия, которую отец обожает. Но, по его утверждению, Гагарина ограничивает после развода общение с детьми. И если качать права в случае с пасынком он юридически не может, то насчет дочки настроен решительно. Фотограф рассказал в интервью, что ему нравится проводить с дочкой время.

- Она очень ждет меня. Мы стараемся каждый день созваниваться по видеосвязи. Мы много с ней разговариваем, мне и ей это нравится, - признался Дмитрий.

Исхаков заявил, что бывшая жена возражает против его встреч с Мией, даже когда сама в отъездах и с девочкой занимается няня. Поэтому он обратился в суд, чтобы с помощью закона установить порядок свиданий с дочкой.

Ранее Дмитрий писал запрет на вывоз без его согласия малышки за рубеж. Исхаков уже не раз намекал, что Гагарину в поездках сопровождает мужчина, чей статус ему непонятен. Настаивает на том, что именно он отец девочки и ему не хочется, чтобы его место кто-то мог занять.

- Дмитрий ведет себя очень странно. Судами он только настроит против себя Полину, - уверена знакомая певицы. - Гагарину расстраивают такие поступки бывшего мужа. Возможно, это проявление его ревности. Кроме того, она считает, что он излишне требователен к их дочери. Многие отмечают, что Дмитрий нудноват. Пока Полина была в него влюблена, этого не замечала. А потом минусы стали бросаться в глаза.

Алименты не платит

Исхаков заявил, что если его встречи с дочкой будут не в том объеме, как ему хочется, то он инициирует и иски о разделе имущества. А делить есть что!

В браке Гагарина и Исхаков купили две квартиры. Одна - в центре Москвы с видом на Кремль, площадью 137 кв. м, с панорамным остеклением (возле станции метро «Маяковская»). Супруги въехали в нее не сразу, так как покупали апартаменты без отделки и год занял евроремонт.

Также супруги приобрели еще одну квартиру в районе станции метро «Новослободская» (ЖК «Махаон»). Гагарина отмечала в интервью, что мечтала о доме на море, но ей приглянулась эта квартира. А в Подмосковье у нее есть собственный двухэтажный коттедж, купленный ею до брака с Исхаковым, но ремонт они делали вместе. После рождения дочки Полина решила, что этого дома мало для их большой семьи. К тому же она поставила условие, чтобы вместе с ними жила ее мама, хотя муж не очень-то хотел видеть тещу каждый день. Начали строить новый, более просторный коттедж. Земля и стены приобретались в браке, а ремонт певица доделывает лишь сейчас и готовится к новоселью.

Певица - хозяйка роскошного двухэтажного коттеджа в Подмосковье. Фото: Первый канал

- Бывший муж по закону имеет право претендовать и на строящийся новый коттедж, и на квартиры, купленные в браке, и даже требовать компенсации вложенных средств в ремонт прежнего дома, в котором сейчас проживает Гагарина с детьми и мамой, - сообщил «КП» юрист Сергей Сходнев. - Даже суммы на счетах певицы, которые имелись на момент развода, вправе потребовать в суде поделить пополам как совместно нажитое. Исхаков при желании может подпортить радость новоселья бывшей, потребовав наложить арест на новостройку в рамках суда по разделу имущества. У него есть возможность нанести удар по ее финансам (сократить, а то и уполовинить ее активы). Гагариной придется доказывать документами (банковскими переводами), что именно она осуществляла траты на покупку и ремонт недвижимости. Слышал, что якобы мама Гагариной собирала, откладывала гонорары дочери и эти гонорары пошли на покупку квартиры. Но просто слова суд не примет, нужно будет подтвердить это финансовыми документами. А, насколько я знаю, за корпоративы звезды нередко получают вознаграждение в конверте, чего суд не учтет. Со своей стороны Полина может подать встречный иск - об алиментах, чего пока не делала. Лучше всего бывшим супругам договориться полюбовно, не устраивая тяжб, которые отнимают силы, время и деньги.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кто стал новым избранником певицы?

Новым возлюбленным Полины считают Владимира Чиняева. Фото: chinkong/instagram

Недавно певица сообщила, что находится на финальной стадии обустройства коттеджа, строительство которого начала два года назад. И, видимо, новоселье ознаменует новую страницу ее личной жизни. Многие гадают: с кем звезда разделит свою спальню?

В СМИ настаивают, что новым бойфрендом Гагариной стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, известный в тусовке под псевдонимом ChinKong. Он на 14 лет старше Полины. Правда, ни певица, ни продюсер романа не подтверждают. При этом Чиняев еще числится в законном браке.

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