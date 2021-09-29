«Не могу войти в дом, когда там нет Полины. Мою дочь растят няни»: экс-муж угрожает Гагариной борьбой за имущество

Дмитрий Исхаков обиделся, что не может заходить в дом Полиной Гагариной, когда ее нет дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

43-летний фотограф Дмитрий Исхаков подал иск в суд к бывшей жене - 34-летней Полине Гагариной. Пара развелась в прошлом году. 11 октября 2021 начнется судебное разбирательство по «спорам, связанным с воспитанием детей». Дмитрий Исхаков требует через суд установить порядок встреч с общей дочерью пары - четырёхлетней Мией. Место жительства ребёнка определено с мамой, и оспаривать его Исхаков пока не собирается.

29 сентября на YouTube в очередном выпуске «Осторожно, Собчак» Дмитрий Исхаков объяснил нюансы судебного спора. Полтора часа Ксения Собчак пытала Дмитрия Исхакова, но очевидно – всей правды мы так и не услышали. Мы узнали мужскую версию происходящего. Но зато стало понятно, почему Полина Гагарина сбежала от мужа. Собчак пошутила: «Дима ты хороший, но пипец зануда». Не только. Судите сами.

Дмитрий Исхаков подчеркнул, что адвокаты пары сейчас пробуют договориться в досудебном порядке, поэтому возможно заседания не будет. Однако, судя по претензиям Дмитрия, договориться будет сложно.

Сейчас Дмитрий Исхаков приезжает к экс-жене за дочерью два-три раза в неделю. Отец и дочь проводят время вместе, после развода ребенок несколько раз ночевал у отца. Однако звездный фотограф хочет иметь возможность в свободное время быть с ребенком, пока Полина на съемках и гастролях — приезжать в дом Гагариной. Звезда против. Ее экс-муж настаивает.

Исхаков рассказывает свою версию сентябрьских ссор: «Первый, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я пытался обойти это – обсудить, решить. Нет – разговаривать будем только через адвокатов. В итоге, мы не смогли договориться. Я ей сделал лояльное, дружеское предложение с перекосом в ее интерес. Она отказалась. Мне было отказано во всех моих предложениях. И по детям, и по активам».

Интересно, что пока в суде не решается финансовый вопрос – после развода Исхаков съехал из загородного дома Гагариной в свою квартиру, купленную до брака. «Из этого брака вышел только с тем, что заработал», - пока еще может гордится мужчина. Нажитое за семь лет имущество не делили - фотограф постоянно сопровождал в рабочих поездках звезду Гагарину, которая зарабатывает большие деньги. По закону Исхаков имеет право, к примеру, на часть дома, купленного за годы брака. Скорее всего, «финансовые рычаги» урегулирования вопроса мужчина включит, если не сумеет достичь желаемого в борьбе за дочь. Пока просто пугает Полину: «Мы семь лет пока были в браке много работали. Поэтому есть нюансы».

- Женщины судятся с мужчинами за деньги. Мужчины нет. Ты первый? – удивляется Ксения Собчак.

Исхаков в ответ рисует портрет идеального отца: «У нас нет суда за деньги. Мы исчерпали все возможности договориться. Я подал иск, потому что в моем представлении есть папа, который имеет возможность и хочет заниматься воспитанием дочери. Я участвую материально: плачу за няню, оплачиваю кружки – делаю это с удовольствием. Мне кажется нездоровым и неправильным, что я не могу, например, войти в дом даже если там нет Полины и быть рядом с дочерью. Дочь с нянями, ее растят няни. Меня это не устраивает. Я считаю, что это неправильно. У Полины гастрольный график, она большой артист, не может быть часто дома к определенному времени. Но есть папа, который хочет и может это делать».

Дмитрий утверждает, что отстаивает свое право видеть дочь и хочет, чтобы это было приписано судом – он не хочет зависеть от настроения Полины. Исхаков говорит: «Мне хотелось бы, чтобы дочь просыпаясь видела маму, а если мамы нет – то меня. Мы согласовали бумагу: я имею право приезжать в определенные часы и дни. Имею право забирать один раз в неделю дочь к себе, имею право на отпуск пару раз в году с дочерью и т.д. В подробностях и часах». В суде мужчина хочет получить еще больше задокументированного общения с ребенком.

Посмотрим, что решит суд, но маловероятно, что в суде фотографу разрешат в удобное для него время появляться в доме Гагариной.

В судебном иске Дмитрия Исхакова нет речи о старшем сыне Полины Гагариной – 13-летнем Андрее. Мальчик общается со своим отцом Петром Кисловым – это первый муж Полины.

Исхаков считает, что новый возлюбленный Полины Гагариной – не тот человек, с кем он может отпустить в путешествие свою дочь. Собчак пыталась возразить: ведь ребенок едет отдыхать с мамой, и она несет за него ответственность – сопровождать женщину может кто угодно. Исхаков был непреклонен – он должен лично познакомиться с кавалером экс-жены прежде чем отпускать дочь на отдых: «Чтобы быть уверенным, что опасности нет для ребенка. Это уважение, этика. Мне хочется знать с кем она отдыхает».

При этом Исхаков так и не назвал истинной причины развода. Рассказываю, почему его бросила Полина, обходил острые углы: «В то время как мы познакомились, я был состоявшимся фотографом. Меня позвала Полина что-то снимать, мы работали вместе. Прошел год с тех пор, и мы сошлись, начали встречаться. Встречались несколько месяцев. Когда я встретил Полину мне было 35 лет, мне остро захотелось завести с ней семью. Я влюбился, уверен, что она была влюблена в меня. Я в ней нашел друга – она во мне. И мы реально дружили, смотрели в одну сторону. Не было еще ни «Евровидения», ни «Голоса, ни китайского проекта – ни всего что последовало за этим. Так оно все шло и шло бы дальше. Но в какой-то момент наша жизнь понеслась очень быстро. Я думаю, что это случилось после «Евровидения». «Евровидение» стало триггером. Я был все время рядом. Полина всегда на передовой, она известный артист, домашняя поддержка была нужна. Ты много отдаешь, получаешь от зрителей, но потом ты возвращаешься домой и нужна поддержка. Мне было в кайф, я это воспринимал как наше общее дело. Свою карьеру поставил в этот момент на паузу, потому что мне казалось – мы семья и вместе делаем одно дело. Я чувствовал, что нужен Полине. Я был с ней на всех переговорах, монтажах - помогал, участвовал. Никто не принуждал, мне это было интересно. Со временем наши ценности и приоритеты стали немного расходится. Я вдруг открыл в себе азарт, интерес к семье. А артист, особенно такого уровня, живет в дороге, на сцене, в студии – в постоянном движении. У нас начали приоритеты и ценности расходится. Это не произошло в один день. В какой-то момент, наверное, не уследили…»

Исхаков сделал вывод, что надо было ему больше думать о своей карьере во время брака: «Теперь я думаю, что может быть не надо было все время летать. Не растворяться настолько… Это ловушка». Не стал скрывать, что последнее время супруги ссорились.

Дмитрий так и не сказал сколько он зарабатывает, но подчеркнул: «У меня комплекса не было. Альфонсом я не был. Не чувствовал себя приложением. Нормально зарабатывал, зарабатываю, чтобы содержать семью. Были у нас общие траты, отдельные траты. Учет никто не вел».

Во время интервью фотограф даже попытался сравнить свои отношения с «другими звездными парами». Но вовремя одумался. Одумаются ли сейчас экс-супруги и смогут договориться до суда ради дочери – скоро узнаем.

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