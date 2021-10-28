Исчезли записи с камер видеонаблюдения, отпечатки пальцев и «смертельный шарф»: что странного в деле об убийстве любовницы экс-главы Раменского района

46-летний мужчина два года назад стал обвиняемым по делу об убийстве 39-летней Евгении Исаенковой. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Пока Москва и область стояли в пробках вечером 27 октября, накануне нерабочих дней, в Подольском горсуде выносили вердикт Андрею Кулакову. 46-летний мужчина два года назад стал обвиняемым по делу об убийстве 39-летней Евгении Исаенковой. Кулаков тогда был главой Раменского района (сейчас это городской округ), а жертва — зампредседателем местной Общественной палаты.

У Кулакова двое детей, он женат. Но с 2013 года закрутил роман с обворожительной блондинкой Исаенковой. У той, кстати, тоже законный муж и дочь.

Женщину нашли 4 мая 2019-го. Тело лежало на заднем сиденье внедорожника «Мерседес», который принадлежал Евгении. Причем обнаружили Исаенкову как минимум через три дня после убийства. Жертве сначала заехали кулаком в лицо, а затем задушили. На шее найдены следы, которые указывают, что орудием был не то шнур, не то кусок ткани, вроде шарфа. Но ни один из этих предметов обнаружить не удалось (см. «Кстати»).

А почти через месяц, 31 мая, по подозрению в убийстве задержали Кулакова. Свою вину он отрицал с самого начала.

Женщину нашли 4 мая 2019-го.

Дело рассматривала коллегия из шести присяжных. По просьбе обвиняемого в России судопроизводство по делам об убийстве может проходить именно в формате присяжных заседателей. Но те лишь выносят вердикт — виновен или нет. Наказание в случае чего определяет все же судья, который также ведет процесс.

Пятеро из шести присяжных ответили, что Кулаков не совершал убийства и не виновен в нем.

— Клянусь, я этого не делал! Вы никогда не пожалеете, что приняли такое решение! — сказал бывший глава, когда его отпустили из-под стражи в зале суда.

Хотя это еще не конец. 15 ноября в Подольском горсуде будут обсуждать последствия вердикта. Кулаков сможет заявить о своем праве на реабилитацию, потребовать от государства оплаты услуг адвоката, компенсации зарплаты за время под следствием и прочие издержки.

Однако прокуратура в течение десяти дней может обжаловать приговор в вышестоящем суде. В противном случае дело вновь уйдет в СК. Ведь получается, что убийца 39-летней общественницы так и не найден.

Тело лежало на заднем сиденье внедорожника «Мерседес», который принадлежал Евгении. Причем обнаружили Исаенкову как минимум через три дня после убийства.

Конкретно

Какие доводы были у защиты и прокуратуры

Против Кулакова

Улики. ДНК чиновника нашли под ногтями убитой. Значит незадолго до смерти женщина касалась Кулакова. На нижнем белье следы спермы любовника. Машину Исаенковой обнаружили в 2 км от дома главы района.

Детектор лжи. Полиграф показал, что Кулаков был не искренен, когда отвечал на вопросы убивал или не убивал. При этом показания прибора в суде не считаются прямой уликой. Ведь он работает не как в передачах на ТВ, а лишь фиксирует показания опрашиваемого, данные трактует эксперт.

Мотив. Сначала следователи считали, что поводом для убийства могло стать желание Исаенковой рассказать жене Кулакова об их связи.

Потом СК опросил свидетелей, прочитали переписку убитой в телефоне и пришли к выводу — кроме мужа и Кулакова у нее могли быть еще ухажеры. Якобы чиновник приревновал.

Аргументы адвокатов

Показания свидетелей. Кулаков был дома в предполагаемую ночь убийства: об этом заявили его жена и консьержка подъезда. Он рассказал, что шло по телевизору в ту ночь, и это совпало с программой телепередач.

Переписка любовников. Исаенкова и Кулаков пожелали друг другу спокойной ночи. После этого прошло около полутора часов и, как пишут криминалисты в отчете, наступило предполагаемое время смерти.

Улики. Кулаков объяснил следы ДНК под ногтями и на нижнем белье убитой. За день до смерти Исаенковой у них была интимная близость в квартире, которую пара снимала для своих встреч.

Кстати

Что в деле странного

Получается, Исаенкова не принимала душ и не мыла руки в течение почти суток после встречи с Кулаковым и до момента гибели.

Раменские следователи и полицейские сначала не спешили разбираться в деле. Нашли труп в машине и оформили, как неустановленное тело. Хотя Исаенкова была публичной личностью, ее могли узнать. Да и достаточно было пробить номер джипа по базе, но этого почему-то не сделали.

Нет записей с камер на доме Кулакова и по всей округе. Видеонаблюдение именно в день убийства почему-то дало сбой и не работало.

В телефоне Исаенковой нашли сообщения от недоброжелателей с анонимных номеров. Ей угрожали и оскорбляли. Владельцев номеров установили. Они сказали, что не знают ни Исаенкову, ни Кулакова.

Из чего можно сделать вывод, что их телефоны взломали и отправляли сообщения с их номеров.

В машине нет отпечатков пальцев. Кто-то протер все поверхности в салоне. В квартире для встреч, которую снимали любовники, тоже идеальная чистота.

На труп Исаенковой уже в морге каким-то образом попали следы тела другого усопшего, которому проводили вскрытие здесь же. Это помешало провести тщательную судмедэкспертизу.

«Комсомольская правда» продолжает следить – чем закончится история.