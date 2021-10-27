Присяжные оправдали экс-главу Раменского района по громкому делу об убийстве любовницы: ДНК не убедила

Присяжные оправдали чиновника Андрея Кулакова, обвиненного в убийстве своей любовницы.

Процент оправдательных приговоров в России рекордно мал. Особенно в резонансных уголовных делах. Однако эта тенденция не сказалась на истории бывшего главы Раменского района (сейчас он имеет статус городского округа) Андрея Кулакова. 27 октября суд присяжных в Подольске вынес вердикт: бывший чиновник не виновен в убийстве своей любовницы. Суд постановил отпустить его из-под стражи прямо в зале.

Громкое убийство обсуждали весной 2019-го. Тогда в окрестностях Раменского нашли «Мерседес» с телом Евгении Исаенковой. Видная блондинка занимала пост замглавы региональной местной Общественной палаты. Ей было 39 лет.

Кулакову сейчас 46 лет. С Исаенковой у него были романтические отношения, по информации kp.ru, они тянулись с 2013 года. Хотя дома жена и двое детей — сын и дочь. По одной из версий следствия, мотивом для убийства мог стать тот факт, что об интрижке чиновника узнала его жена. Исаенков поехал на встречу с любовницей и с тех пор ее никто не видел. По другому предположению, в истории появился четвертый мужчина. Якобы Исаенкова нашла новую любовь и хотела порвать отношения с женатым.

Евгения Исаенкова занимала пост замглавы Общественной палаты Раменского округа.

Главным аргументами следствия были следы ДНК, которые остались в машине убитой. Женщину задушили: не то шнуром, не то платком. Само «орудие» так и не нашли. А еще место преступление оказалось практически вылизано: не отпечатков пальцев, ничего. А источники kp.ru в правоохранительных органах рассказывали, что первое время расследование по делу продвигалось медленно, были упущено время, которое не позволило получить некоторые улики.

Кулаков «погорел» на детекторе лжи, которые впрочем не может являться неоспоримым аргументом в нашем суде. Заседания тянулись 10 месяцев. Вердикт выносили шестеро присяжных. Один решил, что Кулаков виновен, остальные постановили — не убивал.

По закону у прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Гособвинитель может и согласиться с мнением присяжных, но тогда Следственный комитет вынужден будет вновь открыть уголовное дело и начать искать убийцу Евгении Исаенковой. По статье грозит до 15 лет колонии. Свою вину Андрей Кулаков отрицал с самого начала.

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