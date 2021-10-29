Неизвестные подробности гибели актера на сцене: «Большой театр лишь частично оплатил похороны Евгения Кулеша»

Евгений Кулеш отдал театру 20 лет жизни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя 20 дней после того, как двухтонная декорация во время оперы «Садко» убила 38-летнего актера Евгения Кулеша на глазах сотен зрителей, его мать не может прийти в себя от горя. А кроме того, Светлана Кулеш опасается, что дело о гибели ее единственного сына могут оставить без должного внимания. Ведь комиссия по расследованию несчастного случая до сих пор так и не предоставила женщине результаты расследования. Более того, по словам адвоката, Большой театр лишь частично оплатил похороны своего сотрудника, который трудился здесь 20 лет и погиб во время исполнения своих обязанностей.

- Узнав детали этого дела, я, честно говоря, оказался шокирован отношением администрации к горю безутешной матери, - рассказал kp.ru звёздный адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы Светланы Кулеш. - Большой театр, фактически главный театр страны, обещал взять на себя все расходы, однако на деле руководство оплатило только гроб и автобус на кладбище. За все остальное, включая морг, пришлось расплачиваться Светлане - простой пенсионерке, которую сын фактически содержал. Спасибо актерам Большого, которые помогли, собрав для неё деньги.

Адвокат Андрей Алешкин готовит иск против главного театра страны

Финансовый аспект, по мнению защитника, красочно характеризует отношение Большого театра к гибели сотрудника.

- Администрация даже не пытается выйти на связь с моей доверительницей, - возмутился адвокат Алешкин. - У неё нет никакой информации о ходе расследования, хотя через 15 дней после трагедии комиссия должна была вынести решение по этому ЧП. Однако Светлану даже не проинформировали! Неужели для Большого театра гибель актера на сцене - это обыденность? Актер стал жертвой во время своей непосредственной работы, а о нем словно все забыли. Это не по-человечески. Я публично призываю руководство Большого выйти на переговоры с потерпевшей стороной. Вопросов у нас очень много. Например, к работникам сцены - как вы могли не увидеть человека, вы вслепую опускали декорацию? Когда вообще сотрудники театра в последний раз проходили технику безопасности? И на своём ли месте руководитель Большого, если он не пытается понять трагедию матери, потерявшей единственного сына? Никто из администрации даже не пришёл на похороны!

В ближайшее время адвокат намерен подать иск против Большого театра о возмещении морального и материального вреда.

- Я считаю, что пожизненная пенсия Светлане Кулеш по потере кормильца - это тот самый минимум, который сейчас должно обеспечить руководство учреждения. Евгения, увы, уже не вернуть. Но его гибель нанесла серьёзный удар по матери - психологический, физический, материальный. Семья погибшего не должна страдать от бездействия Большого театра, - выразил уверенность адвокат.

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