Телеведущая Екатерина Стриженова: «Игорь Кириллов – лицо времени»

Скончался легендарный телеведущий Игорь Кириллов. Фото: Архив "КП"

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова разместила в своем Инстаграме пост об Игоре Кириллове. В своем микроблоге она опубликовала их совместную черно-белую фотографию. Екатерина написала:

«Игорь Леонидович, сколько интервью мы с вами сделали, сколько историй из своей жизни вы мне поведали, сколько советов в профессии дали, сколько смеялись мы с вами над обстоятельствами! Я и сейчас слышу ваш голос, который знает каждый из нас.

Вы - лицо ВРЕМЕНИ! Мы не перелистываем страницу, мы просто продолжаем читать каждый свою книгу до конца … Светлая память».

Подписчики Стриженовой тоже захотели высказаться. Они написали, кем для них был Игорь Кириллов: «Парад Победы... Не представляю его без голоса Кирилова».

30 октября на 90-м году жизни скончался легендарный диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР.