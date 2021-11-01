Спикером бундестага стала "двойник Меркель" с образованием в 9 классов

Если посмотреть на нового спикера Бундестага, Бербель Бас, то ее можно принять за Ангелу Меркель с фото 15-летней давности Фото: REUTERS

После 16 лет «меркелизма» — в немецкой политике наконец-то появились свежие лица… Или под неизвестными физиономиями скрывается старые знакомцы? Вот знаете, как автомобильные концерны (ФРГ — страна автозаводов) периодически меняют у надоевшей модели форму фар — и можно впаривать ее под видом «нового поколения» еще много лет.

Если посмотреть на нового спикера Бундестага, Бербель Бас, то ее можно принять за Ангелу Меркель с фото 15-летней давности (именно такова разница в возрасте между двумя женщинами). И да, можно возразить, что спикер Бундестага, в отличие от канцлера, — техническая фигура. Но именно эта фигура и задает регламент, организует сложнейший нормотворческий процесс, без которого и бюджет не принять, и даже какие-нибудь «слушания по борьбе с русской агрессией» не провести.

Спикер парламента, как и любой высший чиновник, может быть умным или глупым, замаранным в схематозе или, наоборот, подозрительно чистым. Но он должен хотя бы на элементарном уровне понимать, как дела делаются — иначе не будет соответствовать должности. Например, иметь представление о развитии европейского права начиная от древнеримских «Законов XII таблиц» 2500-летней давности, о чем рассказывают на первом курсе даже плохонького гуманитарного вуза.

Или четко осознавать, что любое действие повлечет последствия. Как в техническим науках: неправильно смешал компоненты реакции — взрыв! Возможно, именно этот опыт помогал Меркель балансировать между различными центрами силы, блюдя и свой интерес, — в молодости она защитила докторскую диссертацию на стыке химии и ядерной физики.

А теперь попробуйте догадаться, какое образование у нового спикера Бундестага — упомянутой Бербель Бас. Вам уже понятно, что юрфаком (хотя там, под знаменитым стеклянным куполом, принимают законы) не пахнет. Но, может, что-то гуманитарное — сейчас даже самый тупой студент способен родить «магистерские тезисы» по гендерным теориям, написав пронзительное эссе об угнетении секс-меньшинств?

Ладно, не буду вас мучать. Все образование госпожи Бас — диплом средней школы (по нашему говоря, 9 классов). Затем в ее биографии на целый абзац перечисляются всевозможные курсы повышения квалификации — например, «тренинги по работе экономиста по трудовым ресурсам» от Академии Управления и Бизнеса в Эссене в 2005-07 годах. Что происходит в учебном заведении со столь пафосным названием сейчас — не очень понятно, последние новости на его сайте датируются 2018 годом.

То есть многочисленные дипломы госпожи Бас — это не академическое образование, а, скорее, курсы личностного роста. Столь же модные ныне, как ритуальные слова о «спасении климата». Повесил на стенку сертификат от шарашкиной конторы, сходил на митинг «Зеленых» за отказ от неэкологичного (читаем «российского») газа — и можно спать спокойно: я такая умная, прогрессивная.

Ладно. Петр Первый вообще академиев не кончал (хотя и жадно учился всю жизнь) — а Российскую Империю построил. Может, Бербель Бас — такой самородок в политике? Я ползаю по Сети, пытаюсь найти хоть что-то, выделявшее бы ее как плохую или хорошую, но ЛИЧНОСТЬ. У нее нет книжки мемуаров «Как мы спасали Косово от российских оккупантов». Нет боязни собак, как у Меркель. Нет коррупционного скандала с выигранным родственниками 40-миллионным тендером на пошив масок, как у несостоявшегося канцлера Армина Лашета, чья партия продула последние выборы.

Зато — словно обязательная для всех клятва в верности Мировой Жабе — у Бас нет детей. Как у Меркель, Йенса Шпана, Терезы Мэй, Марка Рютте, Жан-Клода Юнкера, Макрона или многих других европейских лидеров.

Всю свою сознательную жизнь, начиная с попадания в горсовет родного Дуйсбурга в 1994 году, Бербель Бас была «профессиональным политиком». То есть — популистом, который «сражается с несправедливостью», избегая персональной ответственности за принятые решения. И между тем попробуйте за почти четверть века в политике отыскать хоть одно яркое интервью Бас, хоть одну заголовочную цитату. Нет — все тот же рыхлый «центризм»: мы за женщин и трансгендеров, а еще мы за прием мигрантов; их взгляды часто направлены против первых двух групп, но вы не понимаете, это другое.

И вот — рулетка три раза подряд выдала «зеро»: после горсовета — Бундестаг, теперь вот — глава Бундестага; а там, может быть, еще выше — и ослепленный поклонением Хлестаков уже искренне считает себя не мелким обывателем, а Фигурой.

Что ж, для новой, самоликвидируемой Европы, такие «нирабынимясные» политики — идеальные лица. Они подпишут и протащат через Бундестаг любые, даже самые абсурдные решения, подготовленные «глубинным государством» — наподобие принудительной вакцинации детей или полного запрета дизельных двигателей.

Конечно, однажды все это болото кому-то придется расхлебывать. Но ведь есть добрая Россия, которая снова придет, пожертвовав своими жизнями, освободит, будет поставлять энергоносители за бесценок — в обмен на то, что ее наконец-то признают своей…

А может, и нет. Может, русский медведь просто будет глядеть в подзорную трубу на запад с берега Буга и крутить когтем у виска. Пока в Европе под водительством недоучек будут тихо гаснуть огни.