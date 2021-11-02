Ксения Собчак отправила водителя на реабилитацию: как телеведущая помогает жертвам смертельного ДТП

Ксения Собчак встретилась с экс-мужем погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой. Мужчина воспитывает 7–летнюю дочь Машу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне своего 40-летия Ксения Собчак улетела с семьей отдыхать в Рим. А перед этим успела записать интервью для программы «Пусть говорят». Эфир покажут 2 ноября в 19.45. Собчак дала интервью ведущему ток-шоу Дмитрию Борисову. Ксения сообщила, что отменила празднование своего юбилея из-за недавнего ДТП.

Впервые Ксения Собчак расскажет о смертельном ДТП, которое произошло в октябре в Сочи на трассе Красная Поляна – Адлер. Тогда Собчак провела коммерческое мероприятие на Красной Поляне, и на такси с помощниками поехала в аэропорт. Водитель этого такси нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение с другим автомобилем – одна пассажирка этой машины (Екатерина Тарасова) погибла, а вторая (Оксана Садовник) вместе с водителем (Робертом Гедяном) была госпитализирована.

Ксения Собчак помогает всем пострадавшим – своими связями, врачами. Собчак рассказала: «Роберт сейчас, слава Богу, находится в хорошем состоянии, ему сделали операцию, довольно сложную – в лучшей краснодарской больнице. Потом мы сделали так, что его перевели на реабилитацию. Мы находимся на связи с его папой Рубеном, очень, кстати, солнечный и прекрасный человек – я рыдала, когда с ним разговаривала. Насколько есть мудрые, такие вот настоящие с большим сердцем люди. Катя была пассажиркой этого такси: ее, к сожалению, не стало. Хочу еще раз принести соболезнования всем родным. Это ужасная трагедия для семьи. Я лично встречалась с бывшим мужем Кати, у них осталась маленькая Маша, ей 7 лет. Они живут недалеко от нас (в Москве). Так оказалось, что мы почти соседи. Это ужасная утрата, которую невозможно восполнить. Несмотря на то, что я была жертвой в этой ситуации и сама могла погибнуть - раз судьба нас свела в одной точке, я сказала всем родным лично: как смогу помочь – помогу. И Маше, и другим людям, которые были в этой машине. Потому что мы вместе оказались жертвами этой жуткой ситуации».

Ксения подчеркивает: «Я просто нормальный человек, который теперь связан судьбой с этой другой машиной. Я этим людям не просто сочувствую, я проживаю их боль. Я знаю каждого лично: я слежу за судьбой Оксаны, я слежу за судьбой Маши, я встречаюсь с Антоном (бывший муж погибшей – прим. Авт.). Говорю с Рубеном уже как со своим лучшим другом – мы обсуждаем планы, как я приеду в Сочи, и мы выпьем красного вина с Робертом, который надеюсь уже выйдет из больницы…»

Ксения Собчак объяснила почему и как уехала с места ДТП. По ее словам, в СМИ появилась лживая информация: «Водитель написал в рапорте, что мы покинули машину через 7 минут». Действительно, когда водитель через 7 минут вернулся к машине, там нас не было. Но мы никуда не уезжали. Мы пересели в другую машину, мы удостоверились, что приехала «Скорая». И только после приезда «Скорой» уже уехали в аэропорт. Более того, мы никуда не опаздывали. Было важно понять, что людям окажут помощь, после чего мы уехали. Из автобуса вышло много людей, они уже оказывали помощь». Собчак сказала, что помнила одно правило – людей, попавших в аварию, трогать нельзя: «Как я могла помочь, будучи жертвой? В этой ситуации в отличии от многих других я решила, что не буду оправдываться, потому что мне не за что оправдываться. Сама ситуация и обвинения меня в чем-то являются подлость. Большое количество моих друзей, близких людей, известных людей выказали огромную поддержку. Это удивительная подлость обвинять человека, который сидел на заднем сидении незнакомого автомобиля с незнакомым водителем, которого он видел первый раз в жизни – в том, что он в чем-то виноват, потому что у него известная фамилия. Есть у человека презумпция невиновности, и я не должна доказывать, что было что-то не так. Я точно знаю, что не виновата».

Телеведущая описала свои ощущения после ДТП: «Я потеряла сознание. Когда очнулась гул в ушах, везде подушки безопасности, жуткий запах в машине, раскалывается голова, все плывет, звук в ушах… Первая мысль была – все ли живы, вызвали ли «Скорую», нам срочно надо выйти из машины – она может взорваться. Это лобовое столкновение на огромной скорости. То, что мы спаслись – это чудо. Так получилось… Мы могли быть на месте Кати. Это судьба…»

Собчак рассказала, что неделю после аварии ходила в «медицинском воротнике», потому что помимо сотрясения мозга в Москве ей были диагностированы и другие повреждения. Оказалось, что Ксения переволновалась и за маму. Людмила Нарусова находилась в рабочей командировке и увидела новости на беззвучно работавшем телевизоре – «смертельное ДТП с Ксенией Собчак». Женщине стало плохо так, как она не смогла дозвониться дочери. Ксения говорит: «Маме стало плохо, у нее поднялось давление. Когда я дозвонилась – ей делала капельницу, чтобы сбить давление. Первая реакция у нее была, что со мной что-то случилось».

Собчак говорит теперь, что у нее очень сильный ангел-хранитель: «Это самый страшный эпизод моей жизни, когда я была на волоске от смерти».

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