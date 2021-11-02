Эксперт объяснил, почему Меркель до сих пор остается на посту канцлера

Государство не может пребывать «без хозяина» — поэтому Меркель остается у власти Фото: REUTERS

Лидер ФРГ Ангела Меркель находится на посту уже 16 лет и четыре срока подряд. Но все когда-нибудь заканчивается. На сентябрьских выборах в Бундестаг победила коалиция совершенно других партий во главе с социал-демократом Олафом Шольцем. Да и сама Mutti, как ее ласково называют немцы, давно объявила, что не собирается цепляться за власть.

И вот новый состав Бундестага уже собрался на первую сессию, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел ритуальное «прощание с Меркель» — назвав ее «важным историческим деятелем», официально вручил уведомление об окончании полномочий. И… Меркель по-прежнему канцлер, выезжать из рабочего кабинета не намерена.

Как же так? На вопросы сайта kp.ru ответил специалист по Германии, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов.

— Государство не может пребывать «без хозяина» — поэтому Меркель остается у власти (в виде «технического премьера»), пока не сформируется новая правящая коалиция. Такой порядок существует не только в Германии — например, в Армении в ходе внеочередных летних выборов Никол Пашинян тоже носил статус «и.о.», пока его партия не победила и его снова не избрали премьером. Просто, в отличие от Пашиняна, Меркель уйдет, уступив место следующему канцлеру — таковым, скорее всего, станет Олаф Шольц.

Напрашивается вопрос: но сколько еще Меркель будет сидеть в «канцлер-амте» (своем офисе)? Другими словами, когда будет сформировано это следующее правительство? Практика показывает — все может затянуться. Например, на предыдущих выборах осенью-2017 победила столь же рыхлая коалиция из ХДС/ХСС (партии Меркель) и социал-демократов. Закулисный дележ портфелей и переговоры о новой конфигурации заняли почти пять месяцев. Завершившись лишь в марте следующего 2018 года. И Меркель все время была этаким «техническим канцлером», нося статус «и.о.».

Но что ждет Меркель сейчас, когда она — раньше или позже, но неизбежно — отправится на покой?

— Думаю, она не будет продолжать политическую карьеру. Во всяком случае, в ближайшие 1-2 года, — полагает Камран Гасанов. — Причина проста: усталость. Ей нужен отдых. К тому же Меркель — политик высокого полета, которого вряд ли устроит маленькая должность. Пожалуй, из нее вышел бы прекрасный генсек ООН (срок нынешнего формально заканчивается уже в 2022-м), но опять-таки, сил нет. Последние годы для канцлера были очень напряженными: украинский кризис, пандемия, поражение родной партии ХДС на выборах… Наконец, мы все помним ее тремор (неоднократное дрожание рук на публичных церемониях летом 2019 года, так и не получившее объяснение — прим. ред.).

Так что, по словам эксперта, сейчас Меркель, скорее всего, возьмет длительную паузу. А там, если останутся силы, может уйти в науку (некогда она защитила докторскую диссертацию по химии). Хотя некоторые политологи считают, что у нее накопился «долг перед мужем», которого женщина обделяла вниманием за 20 лет работы в ХДС. Но теперь у титана немецкой политики будет достаточно свободного времени, чтобы подумать и о семейных делах.

МНЕНИЕ

Спикером бундестага стала "двойник Меркель" с образованием в 9 классов

Наш колумнист Эдвард Чесноков — о том, куда придет Европа с подобными лидерами (подробности)