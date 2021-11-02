Как выглядит могила умершего в муках Игоря Кириллова стразу после похорон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве прошли похороны легендарного диктора Игоря Кириллова. Знаменитый телеведущий умер на 90-м году жизни 29 октября. Перед смертью он сильно мучился, ему ампутировали ногу. Упокоился артист на Новодевичьем кладбище на одной из центральных аллей. В последний путь его провожали близкие, друзья и коллеги.

Церемония прощания с Игорем Кирилловым была закрыта от посторонних. Многочисленным поклонникам не удалось отдать дань уважения Игорю Леонидовичу. Похороны на Новодевичьем кладбище также были в закрытом режиме, на них присутствовали только близкие и друзья.

К сожалению, ни дочь Анна, ни четверо внуков не присутствовали на погребении. Безутешно рыдала лишь молодая вдова Татьяна. Девять лет назад Кириллов женился во второй раз на бойкой продавщице. Она младше звезды на 34 года. Женщина спасла мэтра после того, как у него умерла жена Ирина, а потом погиб сын Всеволод.

Легендарный диктор упокоился на Новодевичьем кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна на кладбище была буквально раздавлена горем. Она еле стояла и на нее невозможно смотреть без слез. Свои лучшие годы она отдала служению мужу.

Роскошный гроб с телом мэтра украшало обилие шикарных цветов. После того, как тело предали земле, могила буквально утонула в цветах - белы и бордовых розах. Деревянный резной крест и фотография диктора, на которой он предстал с еле заметной улыбкой, стоят в изголовье.

Напомним, многим зрителям Игорь Кириллов запомнился как ведущий информационной программы "Время". Последний раз он вел ее 30 декабря 1989 года. Несмотря на солидный возраст, Игорь Леонидович вел активный образ жизни.