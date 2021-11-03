"Эти пастыри несут ответственность и перед Богом, и перед людьми": Как некоторые проповедники порождают антиваксеров среди православных

В очереди в пункт вакцинации. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

За последние сутки в стране более 40 тысяч заболевших ковидом, умерших больше тысячи. Медики едва справляются с огромной нагрузкой и буквально требуют: «Люди, вакцинируйтесь! Мы можем не успеть вас спасти!» Власти объявляют локдаун, чтобы приостановить рост заболеваемости. Казалось бы, все очевидно. Сделай прививку – спаси себя и тех, кто рядом. Да, и еще маску не забывай надевать в общественных местах. Но нет. Давеча на службе в храме насчитала без масок около трети из присутствующих. Спросила у одной пожилой женщины, почему не защищает себя. В ответ получила отлуп: «В Бога надо верить, а не в ковид! Нечего на пустом месте новую религию придумывать». По ее логике, те, кто носят маски и делают прививки, чуть ли не раскольники.

- К сожалению, многие люди проявляют неразумную доверчивость - считает сектовед профессор ПСТГУ Александр Дворкин.

- Александр Леонидович, но если они доверчивые, значит должны доверять заявлениям властей и медиков, - недоумеваю я.

- Так эти люди еще и малообразованные. Поэтому им проще верить в конспирологию и всякие теории заговора, что якобы Билл Гейтс, Папа Римский, Ротшильды, английская королева и масоны через пандемию продумали уничтожение человечества. Плюс информационную кампанию по прививкам наши власти провели безграмотно: в начале говорили, что пандемия уже практически побеждена, так что люди не видели необходимости в прививках, потом стали вводить ограничительные меры для всех – и привитых и непривитых, так что привитые убедились, что никаких преимуществ они не получают, а тех, кто активно агитировал против прививок, не только не останавливали, но и даже предоставляли экраны телевизоров и выдавали государственные награды. Когда спохватились, мнение многих уже было сформировано.

- Как бы ее не проводили, к вакцине все равно относились бы настороженно.

- Не исключаю.

- Пугает количество антипрививочников в православной среде. Посмотрите, какую активную кампанию против вакцины развернула православная актриса Маша Шукшина.

- Мария Шукшина - не воцерковленный, а околоцерковный человек. Такое впечатление, что она впервые познакомилась с православием, когда приехала в монастырь к тогдашнему Сергию Романову, которого запретили в служении и отлучили от Церкви за активную антицерковную деятельность. Понятие о Церкви у Шукшиной весьма смутное. Она хоть и выдает себя за православную, но далека от настоящей церковной жизни, подразумевающей в первую очередь деятельное изменение себя. Романов сейчас сидит под стражей, а она выступает как его рупор.

- Но бывает, что и некоторые священники в проповедях с амвона агитируют против прививок. Некоторые прямо, а некоторые косвенно, намеками.

- Это очень плохо. Эти пастыри фактически несут ответственность и перед Богом, и перед людьми, которые им поверят и умрут от ковида из-за того, что не привьются. Я бы на их месте поостерегся. Вообще большая вина в антипрививочной истерии лежит на публичных людях. Еще весной прошлого года некоторые очень медийные люди активно поддержали кампанию против вакцин. Открыто заявляли, что вместе с уколом людей чипируют. Правда, потом большинство из них тихонечко привились. Но никаких публичных извинений за прошлые выступления не принесли. А ведь многие люди поверили им и не стали делать прививку. Кто-то, может быть, даже умер, заразившись коронавирусом.

Сектовед, профессор ПСТГУ Александр Леонидович Дворкин. Фото: YouTube

- На самом деле, проблема глубже. Когда видишь, как авторитетный священник с экрана телевизора вещает о медицине, не имея медицинского образования, становится страшно за тех, кто его слушает. Я о протоиерее Андрее Ткачеве.

- Да, это позорная история. И для тех, кто не в курсе, расскажу, что одно из недавних выступлений этого священника касалось пересадки органов. Как всегда, с большим эмоциональным напором он сообщил, что пересаживать органы нельзя – в них, дескать, зашифрованы все наши персональные данные («важнейшие органы, которые хранят в себе информацию о человеке»), и об этом раньше знали древние египтяне, а теперь знает Голливуд. Вот, врачи-вредители пересаживают сердце человеку, а Голливуд уже давно выпустил фильм про то, как пациент с пересаженным сердцем влюбился во вдову своего донора, потому что в сердце эта любовь оставалась. Вот и египтяне знали, что отдавать другому сердце, печень, почки, легкие, а особенно, свою тень и свое имя – ни в коем случае нельзя! Да и переливание крови – тоже под вопросом. Ведь в крови – душа животного. Например, на Украине, как заколет мужик свинью, то – хлоп стакан ее крови! А потом сам делается свиньей – ходит и хрюкает. И людоеды знали, что делали, когда печень врага пожирали – кроветворный орган. Сожрали и приняли в себя его душу. А мы пересаживаем органы и переливаем кровь. И кем мы тогда становимся? А ещё в довесок проповедник сообщил, что ровно в полдень человек неотличим от беса.

- О, Боже! Египетская мифология, украинские мужики, Голливуд. Вот это экспертный ряд! И об этом протоиерей Андрей Ткачев рассказывает с экрана уважаемого телеканала. Куда руководство смотрит? Почему такие моменты не вырезают из эфира? Это же мракобесие.

- Может быть, после этой публикации обратят внимание. Ведь он это все выдавал за позицию Церкви, хотя в официальных церковных документах пересадка органов и переливание крови приветствуются. Кстати, насколько я знаю, у протоиерея Андрея Ткачева нет никакого образования, кроме суворовского училища. В институте он не учился. В семинарии не доучился. Но при этом, где его только нет сейчас. И несет зачастую абсолютную чушь.

А до этого у него были высказывания, что православные не должны ходить к врачу. Рассказывал, что сестра святителя Василия Великого святая Макрина, когда у нее были проблемы с грудью, сказала, что ни за что не пойдет к врачу, чтобы не показывать себя обнаженной. Или как отец Андрей выразился «показывать сиськи». А вот мы, такие-сякие, ходим и показываем. А зачем это нужно? У кого сколько написано на роду, тот столько и проживет. Далее священник цитирует женщину, которая ему пожаловалась на своего отца. Мол, папа тяжело болеет и не хочет ходить к врачу. А он ей – тетка, отстань от папы. Папа твой настоящий мужик. Хочет умереть, пусть умрет. Ну вот что это? Напомню, что рак груди очень хорошо лечится на ранних стадиях. Так вот, какое количество женщин, прослушав безумные глаголы "батюшки Андрея" не пошли ко врачу и запустили болезнь? Сколько детей остались без матерей из-за того, что в то утро он проснулся в дурном настроении?

Протоиерей Андрей Ткачев. Фото: YouTube

- Слушайте, подобное поведение многое объясняет в нынешней антипрививочной кампании. Людям публично вдувают в уши всякую ересь, и они этому охотно верят. Как быть с такими горе-проповедниками?

- Не выпускать их на телевидение. Да, они будут продолжать свои речи в храме, но там их услышат гораздо меньше людей, чем по телевизору. Но может и там им священноначалие запретит это делать. Но это полбеды. Есть еще одна серьезная проблема - паломнические поездки к неким «старцам», которые взяли на себя смелость пророчествовать и решать чужие судьбы. Но, в основном, это псевдостарцы, и вред от их деятельности громадный. Люди не только теряют деньги, но и разрушаются семьи, усугубляются болезни, люди попадают в полную зависимость от такого «старца» и фактические оказываются адептами созданной им секты.

- А пророчества у нас любят. Кому же не хочется наперед знать о себе волю Божию!

- И это большая беда. В интернете куча рекламы о паломничествах к старцам, которые организовывают коммерческие фирмы. Условия зависят от толщины кошелька клиента. Могут на автобусе вместе с другими паломниками доставить (но по пути все равно уговорят отдать последнее). А могут, как написано, «в комфортных условиях в сопровождении дипломированного религиоведа». При этом обещают, что поездка к старцу вернет вам веру в себя и защитит вашу жизнь. Ни слова о Боге и православии. И, знаете, такие поездки очень популярны. Людям нравятся простые решения. Заболел – заплатил и едешь к старцу вместо того, чтобы лечиться всерьез. Проблемы в семье – заплатил и снова к старцу вместо того, чтобы решать эти проблемы, прилагать усилия. Причем, чем страннее поведение псевдостарца, чем длиннее его седая борода, тем больше ему доверия. И вот эти старцы несут всякую чушь: ковид подбросили марсиане, бойтесь жидкого чипа и т.д. Очень популярна такая байка. У мужа с женой родился чернявый ребенок. А они оба блондины. Муж стал жену расспрашивать, а она, оказывается, сделала прививку будучи беременной. Тогда муж стал изучать вопрос и выяснил, что прививка якобы меняет генотип человека.

- Какая чушь! И как бороться с этими старцами-мракобесами?

- Нужно, чтобы настоятели монастырей запрещали своим монахам, которых кто-то считает старцами, приемы людей. Или если такой «старец» не в монастыре, а на приходе, то его деятельность должен контролировать местный архиерей и запретить ему принимать у себя автобусы с «паломниками». Да, возможно, многие такие «старцы» уйдут в раскол, потому что от своей деятельности они богатеют, наглеют и слушать священноначалие не хотят, как уже ушли в раскол такие бывшие священники как Головин, Ефименко, да и тот же подследственный Романов. Но, думаю, в расколе они принесут меньше вреда. А вот начинающих лжепроповедников это может остановить.

- Александр Леонидович, напоследок давайте все же обозначим, что наша тема для разговора - это исключение из правил. И митрополит Тихон (Шевкунов), и митрополит Иларион неустанно убеждают народ в необходимости вакцинирования.

- Разумеется. И в первую очередь это делает Святейший Патриарх Кирилл, с самого начала пандемии занявший разумную, взвешенную позицию, и убеждающий народ подумать о своем здоровье и об ответственности за всех, с кем мы взаимодействуем. Подавляющее число архиереев, и большинство священников на своих приходах придерживаются того же мнения. Мракобесов в Церкви в разы меньше, чем адекватных людей. Просто демагоги и скандалисты, к сожалению, куда заметнее.