Байден отчитал Путина «за прогул»: «У него тундра горит»

Президент США Джо Байден во время выступления на конференции по климату в Глазго. Фото: REUTERS

На прошедшей конференции по климату в Глазго, где 1-2 ноября собирались лидеры многих государств, Джо Байден резко осудил президента России и председателя КНР, которые из-за пандемии предпочли принять участие в этом мероприятии не лично, а дистанционно. К тому же Владимир Путин и Си Дзиньпин манкировали, по его мнению, и саммитом G20, который тоже с климатической повесткой состоялся накануне Риме. К его участникам руководители России и Китая также предпочли обратиться с видеопосланиями. И вот за все это президент США, в духе строгой классной дамы, отчитал российского и китайского «прогульщиков».

Китай, по словам Байдена, претендует на роль мирового лидера, а от личного участия в судьбоносных встречах мировых элит уклоняется.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», - сетовал президента США.

Российскому президенту «прилетело» еще и за рост цен на нефть, из-за чего в США подорожал бензин: дескать, это все Москва со странами ОПЕК подстроили.

В Глазго, между прочим, не приехали не только Путин и Си. Отсутствовали там, по своим причинам, президенты Бразилии и Мексики. Но они под горячую руку Байдена не попали. Хотя все эти страны по части вклада в экологические проблемы планеты не на последнем месте. Почему же президент США столь избирателен?

Для Байдена конец этого года задумывался как мощный политико-дипломатический спурт. «Двадцатка» в Италии, сразу же за ней - конференция в Шотландии. А на начало декабря намечена заявленная еще в период его президентской кампании учредительная конференция «Лиги демократий», которая очевидно придумана как альтернатива ООН. Правда, первая встреча пройдет в онлайн-формате, но в следующем году уж точно состоится в очном режиме. Понятно, что ни Россию, ни Китай на декабрьское мероприятие не позовут. Поэтому для Байдена было важно в Риме и Глазго личное участие Путина и Си - это бы придало экологическим саммитам максимальный вес. Соответственно и роль Байдена, как застрельщика «зеленой» темы спасения планеты заиграла бы во всей красе.

Но российский и китайский лидеры на дипломатическую «стрелку» не явились. Хотя если бы приехали, то наверняка Байден в окружении вип-массовки попытался указать на них как главных «загрязнителей» планеты. Это подтвердило бы миру, что лидерство Америки никто не оспаривает. Но «тяжеловесы» на подготовленную для них проработку не явились, отказавшись быть частью свиты, играющей короля. И пришлось Байдену для демонстрации своего политического величия довольствоваться верноподданническим рукопожатием Макрона (сразу двумя руками) и влажно-преданным взглядом Зеленского.

Вообще как-то не так все пошло на этих саммитах по сравнению с тем, как все задумывалось. Смазанно, что ли… Убедительного подтверждения верности намеченного Западом пути борьбы с глобальным потеплением пока не видно. Нет, никто не отказывается от того, что бороться надо. Но ставят уточняющие вопросы: как и за чей счет? То есть выписать другим наряд на работу по «горячим следам» прошедших саммитов у США пока не получилось.

А обвинение России вкупе со странами ОПЕК в росте нефтяных цен вообще выглядит странно. Да, все помнят, что, идя в Белый дом, Байден не обещал поддержки американским нефтяникам, твердо указав на «зеленый» путь как свой приоритет. И все уже знают, как нелегко шли к договоренности по уровню добычи нефти в рамках ОПЕК+. И российские лидеры уже говорили, что немаловажную роль в достижении итоговой сделки сыграл бывший президент Трамп, поддерживающий интересы нефтяных компаний США. Потому что для добычи американской сланцевой нефти цены надо поддерживать на определенном уровне, иначе бизнес будет в убыток.

США в прошлом году были мировым лидером по добыче нефти. Если цена на нефть растет, это выгодно американским компаниями или нет? А если выгодно, то вопросы, почему у него в стране бензин дорожает, Байдену лучше задавать им, а не Путину.

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