Будет ли в Донбассе новая война? Несколько вопросов о том, чем закончится нынешнее обострение у российских границ

Это не первое обострение, которому сулят трансформацию в полномасштабный военный конфликт Фото: EAST NEWS

Кто начал обострять и кому выгодна дестабилизация в зоне конфликта

Давайте без лукавства - руководство Донецкой и Луганской народных республик вряд ли будет действовать без оглядки на Москву. А России, как бы это цинично ни звучало, сейчас меньше всего нужны проблемы, на которые придется реагировать с риском для будущего крупнейшего энергетического проекта. Запуск «Северного потока-2» на фоне газового кризиса в Европе с одной стороны раздражает США, которые и сами бы хотели сыграть на взлетевших до космических высот ценах поставками своего сжиженного газа. С другой - Киев, который рискует остаться без главной халявы своего бюджета - газового транзита. Да и от социально-экономических проблем в преддверии зимы электорат отвлечь надо. Отличный повод спровоцировать Россию на резкие движения и потрясать потом кулачками с высоких трибун: «И с этим агрессором вы хотите иметь дело?!».

Военное обострение в зоне конфликта началось в 20-х числах октября - сразу после визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Желание пострелять у украинской армии традиционно просыпается после приезда высоких американских чинов. Остину, конечно, надо было продемонстрировать поддержку сюзерена после позорного бегства из Афганистана. В Киеве наверняка многие примеряли на себя роль бегущего по взлетно-посадочной полосе в надежде уцепиться за шасси транспортника ВВС США. И американский министр обороны поспешил успокоить руководство Украины. Но и стратегические задачи решать нужно. Орудия заговорили сразу после отлета высокого гостя.

ОБСЕ, как ни странно, в своих отчетах фиксирует переброску техники и тяжелых вооружений ВСУ к линии разграничения. Обстрелы территорий ЛДНР уже больше двух недель ведутся из 122- и 152-мм орудий, запрещенных Минскими соглашениями. На минувшей неделе по открывшей ответный огонь артиллерии народной милиции впервые был нанесен удар турецким беспилотником «Байрактар». В Черное море зашел командный корабль Mount Whitney 6 флота американских Военно-морских сил «для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе». Так кто все-таки нагнетает обстановку? Опять Россия виновата?

Почему удар Байрактаром - не рядовое событие

Применение ударной беспилотной авиации выводит конфликт на новый уровень. Байрактары в небе над Донбассом (а это далеко не первый полет) - это, конечно, грубое нарушение соглашения о всеобъемлющем перемирии, заключенного в прошлом году. Зеленский сам подписал документ, по которому у линии разграничения не может летать ничего, кроме наблюдательных дронов миссии ОБСЕ. Но с пренебрежением Киевом всех возможных договоренностей мы сталкиваемся не первый раз. Привыкли.

Однако боевое применения ударного БПЛА говорит о том, что Украина, вдохновленная «карабахским сценарием», готова пойти на кровавую авантюру. И ее к ней подталкивают. Не только американцы, к слову. Турки ведь не продают просто железо - держите «птичку», делайте, что хотите. Они предоставляют весь комплекс услуг, который включает в себя, в том числе тактические наработки, приобретенные на полях реальных сражений в Сирии и Закавказье.

По сути, это была комплексная операция, когда украинский спецназ захватывает село Старомарьевка в «серой зоне», артиллерия бьет по позициям народной милиции, чтобы те не успели отреагировать и чтобы вызвать «ответку». Ополчение выгоняет гаубицы Д-30 - да, запрещенные, но нельзя же все время терпеть - и открывает огонь на подавление. Разведчики засекают точку и наводят беспилотник. Тот отправляет ракету.

Почему одну? Киев все-таки опасается, что скажут «за поребриком». И прощупывает грани дозволенного. Если Россия не даст четко понять, чем чревата эта практика, то скоро новости об атаках «Байрактаров» станут такими же рутинными, как обстрелы «запрещенным минскими соглашениями вооружением».

Применение ударной беспилотной авиации выводит конфликт на новый уровень Фото: REUTERS

Чем опасен захват сел «серой зоны»

Здесь есть две стороны медали. На одной - тактические потери. Противник сближается с оборонительными порядками армий ЛДНР. На некоторых участках фронта, как к примеру, в «авдеевской промзоне», где украинцы планомерно «отжимают» «серую зону», расстояние между позициями составляет всего 20 метров - бросок гранаты. Однако здесь практически не осталось ничего живого.

А вот в деревнях, которые находятся между миром и войной, живут люди. И именно они становятся заложниками украинской агрессии. И это вторая сторона - человеческая. Большинство жителей той же Старомарьевке - граждане ДНР. 37 человек - обладатели российского паспорта. Судя по сюжету украинского телевидения из этой деревни, никакого пиетета перед «освободителями» они не испытывают. Как, наверняка, и те к ним.

Проблема захваченной «серой зоны» в том, что никогда не знаешь, что там происходит. Ходят слухи, что несколько россиян были задержаны в Старомарьевке и вывезены в неизвестном направлении. Как Андрей Косяк - просто взяты в заложники. С принятием «закона о коллаборантах» под уголовную ответственность попадут практически все жители Донбасса - от учителей и работников ЖКХ до чиновников. Ведь все они сотрудничали с «оккупационной администрацией».

И это третья сторона - имиджевая. В Донбассе ждут, что Россия будет активнее вступаться за своих граждан, на деле доказывая тезис о том, что «русские на войне своих не бросают». Подобные захваты бьют по имиджу Москвы сильнее, чем артиллерия по ополчению.

Почему Россия не ответила сразу жестко

Вероятно из тех же опасений срыва запуска «Северного потока-2», без которого, чего уж там греха таить, не «обескровить» противника ЛДНР. Вместе с тем дежурные дипломатические озабоченности в этот раз подкреплены конкретными «экономическими ударами». С 1 ноября Россия прекратила поставки угля, задействованного в украинской энергетике (коксующий уголь для металлургии пока поставляется) и электроэнергии как из России, так и из Белоруссии. Цена электроэнергии на рынке уже повысилась на 27 процентов. На складах ТЭС и ТЭЦ Украины оставалось около 600 тыс. тонн угля. При норме на ноябрь - около 2,5 - 3 млн. тонн. Кончается топливо на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской и Кураховской ТЭС...

Однако в условиях новых реалий в Донбассе от России ждут большего. С появлением «Байрактаров» в зоне конфликта на передний план выходят вопросы противовоздушной обороны республик. У ЛДНР, к сожалению, нет средств, которые они могли бы противопоставить дронам с потолком высоты в восемь километров. У России такие системы есть и это не шапкозакидательство. «Байрактар», безусловно, оружие грозное, но для современных систем ПВО это не сверхъестественная цель. Она не скоростная и не маневренная. Как показал опыт Сирии и Карабаха (в последние дни войны), угрозу этих машин можно снизить на порядки. Но для этого надо сделать то, чем занимается Украина последние семь лет - нарушить Минские соглашения.

Впрочем, раз уж министр иностранных дел Турции заявил, что их беспилотники, поставленные на Украину, перестают быть турецкими, российские «Торы» и «Панцири», поставленные, к примеру, в ДНР, можно смело называть донецкими. А продать их могут в Абхазии - у Сухума и Донецка есть дипотношения.

Что означает назначение Яроша советником Главкома ВСУ

Еще один тревожный звонок. Экс-лидер «Правого сектора»* и «Добровольческого украинского корпуса»* в должности советника главнокомандующего Вооруженными силами вряд ли будет нашептывать Валерию Залужному о режиме прекращения огня и всеобъемлющем перемирии. Скоре всего у него совсем другая миссия - мобилизовать самую радикальную и агрессивную часть украинского общества - националистов - на войну.

Экс-лидер «Правого сектора»* Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Им не нужна лишняя мотивация, повестки в военкомат, агитация. При этом нацики - самая больная заноза в филейной части Владимира Зеленского. Он прекрасно понимает, что шансы на успех в военной авантюре в Донбассе у него весьма призрачные. Но и не попытаться он не может - не поймут ни американские «партнеры», ни радикальное меньшинство, которое диктует внутреннюю политическую повестку.

Зато развязав очередную бойню на востоке страны он, вместе с мирными жителями Донбасса, убивает сразу несколько зайцев. С одной стороны выполняет задачу, поставленную «вашингтонским обкомом» - ведь как бы ни отреагировала Россия, ее в любом случае обвинят в агрессии. С другой - решает свою газовую проблему через продавливание санкций против «Северного потока». С третьей - утилизирует своих оппонентов-националистов, как это делал с ядром майдана Турчинов и Порошенко в 2014-2015 годах. Здесь даже проигрыш обернется победой.

Чем это все может кончится

Это не первое обострение, которому сулят трансформацию в полномасштабный военный конфликт. Вспомните истерию в апреле этого года, когда весь мир пристально следил за внезапной проверкой в российской армии, не замечая эшелонов с техникой, которые Киев гнал к линии соприкосновения.

Сегодня ситуация аналогичная. Не сильно вдаваясь в географию, американские издания бьют тревогу о развертывании войск «на границе с Украиной» - в Смоленской области. ВСУ тем временем формируют ударный кулак сразу на нескольких направлениях. Если Киев перейдет в наступление по всем фронтам, достав из рукава «Байрактары» с «Джавелинами», самостоятельно устоять республикам будет крайне сложно.

Однако у России в таком случае 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру. Когда речь идет о жизни граждан России (а с ними - и всех жителей Донбасса, которые являются нашими людьми вне зависимости от их гражданства), юридическими аспектами можно пренебречь. Все равно их никто от нас не примет.

*Запрещенные в России организации