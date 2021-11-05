Плохая новость для Ходорковского: Верховный Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

За одну только продажу "скважинной нефти", как изобретательно назвали нефть в компании Ходорковского, Михаилу Борисовичу в любой нормальной стране светили бы немалые сроки Фото: REUTERS

Плохие новости для Михаила Ходорковского со товарищи пришли из Нидерландов. Верховный суд королевства отменил решение Апелляционного суда о выплате Россией 57 миллиардов долларов компенсации бывшим мажоритарным акционерам компании "ЮКОС". Впрочем, целиком и полностью история на этом еще не закончилась. Суд вернул дело на повторное рассмотрение.

А сколько было радости у либералов, как торжествовали украинские эксперты, предрекая России банкротство из-за этого долгоиграющего судебного процесса!

Напомним, в 2014 году третейский суд в Гааге предписал своим решением Российской Федерации выплатить компенсацию бывшим акционерам компенсацию за утраченные активы в размере около 50 миллиардов долларов США. Москва не смирилась с этим решением и оспорила его. Все в той же Гааге окружной суд в 2016-м отменил решение третейского суда. Но на этот раз возбудились уже бывшие акционеры, подавшие апелляцию.

Прошло почти 4 года и в феврале прошлого года уже Апелляционный суд подтвердил решение третейского суда и вновь обязал Россию выплатить компенсацию в требуемых объемах. Правда, за это время на основной объем компенсации уже наросли пени, и общая сумма выросла до 57 млрд. долларов США.

В дело вступило Министерство юстиции РФ, которое сообщило, что Россия не согласна с решением суда и подала на него кассацию. Причем, произошло это в достаточно сжатые сроки – Минюст сообщил об обжаловании решения уже в мае 2020-го. В качестве обоснования своей позиции министерство указало, что при рассмотрении жалобы экс-акционеров (и без того не бедствующих, честно говоря) суд в Гааге не учел целый ряд обстоятельств.

Например, что истцы многократно нарушали антикоррупционное и антимонопольное законодательство России. А контроль над компанией они получили, используя подкуп, сговор, устраивая фиктивные торги. Что же касается последующей деятельности компании, то она неоднократно была уличена в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нелегальном выводе активов за рубеж. За одну только продажу "скважинной нефти", как изобретательно назвали нефть в компании Ходорковского, Михаилу Борисовичу в любой нормальной стране светили бы немалые сроки лишения свободы.

Похоже, что аргументы российской стороны все же были услышаны в Верховном суде Королевства Нидерланды, а потому он и вынес свой вердикт – отменить решение предыдущего суда о выплате Россией компенсации.

Впереди – новое рассмотрение. Шампанское Российской Федерации открывать, наверное, еще рановато, но прикупить пару бутылочек про запас вряд ли помешает.