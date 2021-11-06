Полина Гагарина впервые показала нового возлюбленного

Певица Полина Гагарина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока поклонники обсуждают громкий развод Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым, артистка улетела с детьми в Дубай.

Певица вместе с сыном Андреем и маленькой дочкой Мией была замечена на фестивале PARUS. Компанию артистке составил ее новый бойфренд - саунд-продюсер ChinKong Владимир Чиняев. Пара впервые вышла в свет вместе.

Гагарина с детьми и с новым возлюбленным расположилась в вип-зоне, за столиком стоимость полмиллиона рублей. Влюблённые наслаждались концертом Дианы Арбениной. Впрочем, и детям Полины пришлось по вкусу выступление рок-звезды. Сын Гагариной Андрей подпевал Арбениной, а дочь Мия танцевала почти весь концерт.

Напомним, в браке с фотохудожником Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина прожила пять лет. От этих отношений у певицы есть 3-летняя дочь Мия.

А от первого брака с актёром Петром Кисловым 33-летняя Гагарина воспитывает 13-летнего сына Андрея.

Слухи о размолвке Гагариной и Исхакова появились в светской тусовке ещё в прошлом году, но развелись супруги недавно. В разлучники сначала записали певца и бизнесмена Эмина Агаларова, но потом выяснилось, что Полина сблизилась со своим саунд-продюсером.

Из-за нового кавалера певицы до сих пор переживает и ее бывший муж фотограф Дмитрий Исхаков.

- Я по прежнему придерживаюсь ранее озвученной позиции и пока не планирую публично обсуждать наш развод с Полиной Гагариной, - написал в своём Инстаграме Исхаков. - Однако, второй день подряд мне звонят журналисты. Поясняю. Я был вынужден, в интересах своего ребёнка, подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом.

Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребёнок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц (Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал). Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелёты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Текущая обстановка с пандемией, также совершенно не в пользу далеких поездок.

Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. Ещё раз повторю. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребёнка.

А вы бы отпустили своего маленького ребёнка с совершенно посторонним человеком?

Сейчас Исхаков пытается отстоять свои отцовские права в суде. Мужчина переживает, что редко видит дочь.

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