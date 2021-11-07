Внуки и невестка Игоря Кириллова были на похоронах диктора: «Они прятались от фотокамер!»

Татьяна — вторая жена Игоря Кириллова. Она объединила и помирила всю семью

После похорон народного артиста СССР Игоря Кириллова стали осуждать его внуков и дочь, которые не пришли попрощаться с родным человеком. Дочь диктора 60-летняя Анна Кириллова не прилетела на похороны из-за пандемии. Пианистка живет и работает в Германии уже 28 лет, на родину не приезжает, но с отцом общалась ежедневно по видеосвязи. А вот невестка, внучка и внук на прощании были. Они сторонились фотокамер, поэтому в прессе появилась информация, что близкие не пришли на похороны.

Дарья Кириллова — вдова сына Игоря Кириллова. На кладбище женщина пришла со старшей дочерью Анастасией, которая сторонилась камер

Игорь Кириллов умер в больнице 29 октября на 90-м году жизни. Игорь Леонидович с 10 сентября находился в больнице. Кириллову ампутировали ногу из-за тромбоза, он шел на поправку, но начались осложнения, потом подхватил коронавирус – и организм не справился. На девятый день после смерти Игоря Кириллова на кладбище собрались его близкие – все пока отказываются общаться с прессой. Обижены из-за слухов о том, что родня не пришла на похороны. Все было не совсем так.

«Даша Кириллова не любит общаться с прессой. Она дала лишь одно интервью к прошлому юбилею Игоря Леонидовича по его просьбе и с его согласия и все! На похоронах никто из родных не хотел позировать на фотокамеры. Можно даже сказались, что избегали, прятались от фотокамер. Была и Даша, и ее старшая дочь Анастасия. Близняшки Катя и Лиза, а также Вася – дети еще, их не привели», - рассказала kp.ru коллега Кириллова. Был на прощании и внук Кириллова Антон – его сын диктора усыновил в первом браке.

42-летний Антон Кириллов — старший внук диктора тоже был на прощании

На прощании охотно общались с прессой лишь коллеги народного артиста. Журналисты программы «Ты не поверишь!» смогли снять издалека вдову сына Игоря Кириллова. С первой женой Игорь Кириллов прожил 50 лет. У Ирины и Игоря Кирилловых было двое детей. Первая жена Кириллова умерла в 2004-м году. Дети на похороны мамы не пришли: дочь Анна из-за болезни не прилетела из Германии, а сын Всеволод был в ссоре и много лет не общался с родителями. Всеволод Кириллов умер десять лет назад – ему было 40 лет: мужчина занимался туристическим бизнесом, организовывал сафари в Камеруне, где у него и случился приступ панкреатита, спасти мужчину не смогли. В первом браке Всеволод усыновил сына жены Ольги – Антона. Во втором браке с Дарьей Кирилловой у Всеволода родилось четверо детей. Внуков Кириллов при жизни сына не видел. После смерти Всеволода всю родню сплотила вокруг Игоря Леонидовича его вторая жена Татьяна Кириллова.

Невестка Кириллова и ее четверо детей. Во втором браке у сына диктора Всеволода и его жены Дарьи родились: Анастасия, близнецы Катя и Лиза, и младший сын Вася

У 42-летного продюсера Антона Кириллова уже трое своих детей – прадедушка успел и с ними понянчиться. Вдова сына Дарья Кириллова и ее четверо детей тоже навещали Игоря и Татьяну Кирилловых. После смерти Игоря Леонидовича в семье нет ссор – родные поддерживают друг друга.