Живет отшельницей в Германии: почему дочь Игоря Кириллова не прилетела на похороны матери и отца

У Игоря Кириллова дома повсюду фото дочери, сына и первой жены Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

После похорон народного артиста СССР Игоря Кириллова стали осуждать его дочь, которая не приехала попрощаться с отцом. Легендарный диктор умер в больнице: после ампутации ноги у Кириллова начались осложнения, был диагностирован ковид – и организм 89-летнего мэтра ТВ не справился. На похоронах Игоря Леонидовича было много коллег, а из родни – только вторая жена и невестка. Почему дочь не приехала попрощаться с отцом?

После развода фрау Анна живет одна

С первой женой Игорь Кириллов прожил пятьдесят счастливых лет. У Ирины и Игоря Кирилловых в браке родилось двое детей. Первая жена Кириллова умерла в 2004-м году. Дети на похороны мамы не пришли: дочь Анна из-за болезни не прилетела из Германии, а сын Всеволод был в ссоре с родителями – мужчина оборвал связь с семьей после ссоры, так как они не одобряли его новый бизнес. Всеволод Кириллов умер десять лет назад – ему тогда было 40 лет: мужчина занимался туристическим бизнесом, организовывал сафари в Камеруне, где у него и случился приступ панкреатита - местные врачи не смогли спасти мужчину. Игорь Леонидович тяжело переживал смерть сына, был благодарен его вдове за согласие похоронить Всеволода рядом с мамой. Только после смерти сына Кириллов познакомился с его детьми: четверо внуков стали приезжать в гости к дедушке.

Анна Кириллова говорит, что в Германии она живет «на хорошем среднем уровне» Фото: Первый канал

Но особая связь у Игоря Леонидовича была с дочерью Анной, которая 28 лет назад переехала на ПМЖ в Германию. Многие недоумевали: почему она не вернулась после развода на родину? Анна Кириллова не любит публичности, избегает интервью, не ведет социальные сети. Однако Игорь Кириллов на Анну не обижался, как мог оправдывал отъезд дочери и очень ей гордился. Однажды и сама Анна Игоревна дала короткое интервью в Германии, где сейчас живет.

На переезд из Москвы в провинциальный немецкий город Анна Кирилова решилась в 90-е, когда ее мужу оперному певцу предложили выгодный контракт в Германии. На родине начались сокращения и интересную работу по специальности пианистка Кириллова здесь не могла получить. А в Германии талантливую выпускницу консерватории приняли на приличную зарплату. Кириллову на работе ценят, там она — фрау Анна. С мужем женщина развелась больше пяти лет назад, детей в семье не было. Сейчас 60-летняя фрау Анна живет в небольшом городке Дессау, работает в местном театре – народ сюда съезжается на спектакли со всего региона. Фрау Анна - музыкальный ассистент режиссера в немецком театре. Пианистка работу свою обожает: играет на репетициях и спектаклях, руководит репетиционным процессом.

Фрау Анна и ее любимый инструмент в немецком театре Фото: Первый канал

Анна Игоревна папе рассказывала подробно о своей жизни: за продуктами она ходит в русский магазин, живет по ее словам «на хорошем среднем уровне». Когда была жива первая жена, то Кириллов вместе с ней летал в Германию навещать дочь. А последние годы встреч не было – но связь у дочери с отцом была ежедневно.

Батечка мой!

Анна Кириллова с папой Игорем Леонидовичем созванивалась по видеосвязи ежедневно, а иногда по несколько раз в день: делились новостями, поддерживали и радовали друг друга. И в последние дни жизни Игоря Кириллова (до перевода в реанимацию) он был на связи с дочкой. Всегда очень скучал.

«Батечка» - так ласково называла своего папу Анна Игоревна. Он грустил, скучал, но понимал – ей там лучше. Игорь Кириллов пресекал все рассуждения о том, что дочери было бы лучше после развода на родине – у отца квартира большая в центре Москвы, дача. Но Игорь Леонидович однажды ответил на эти претензии в интервью каналу НТВ: «Устроилась так как она хотела. Прежде всего надо думать, чтобы Анюте было хорошо. Подобной работы у нас в России она бы не получила, к сожалению. Поэтому я доволен, что она нашла себя именно там. Дочка моя любила одиночество и сейчас она любит одиночество. Такая творческая натура. Ничего не сделаешь». Кириллов с понимаем относился к тому, что дочь и на отдых домой не прилетает: «В отпуске она должна заниматься своими делами. У нее творческая интенсивная, интересная наполненная музыкой жизнь».

Игорь Кириллов с дочерью Анной и сыном Севой. 1972 год Фото: Личный архив

Фрау Анна коллегам говорит, что по Москве не скучает — только по папе. На вопрос о том почему не забрала его к себе рассуждает так: «Поймите и меня. Сегодня я в Дессау, завтра в Бремене, а послезавтра - не знаю где. Неужели папа должен кочевать со мной по Германии, разве он это долго перенесет? Для него все здесь не то: что он будет здесь делать? Кто он такой в Германии? А в России - кто он!? (Уважаемый, известный человек…)»

Анна Кириллова до пандемии много гастролировала с театром. Все свободное время она проводит в театре – репетирует с артистами. Фрау Анну от немки не отличишь – предпочитает свободные рубашки, брюки, стильную стрижку и никакой косметики. Анна Игоревна была рада знакомству по видеосвязи с Татьяной Александровной – эта женщина спасла Кириллова от одиночества, окружила заботой и вниманием, а восемь лет назад стала его второй женой. Дочь Игоря Леонидовича и с ней общалась: одобряла выбор отца и наладила хорошие отношения с Татьяной, которая на пять лет ее младше. Анна очень ценила вторую жену отца: «Подруга папы, мой ближайший друг, посланная нам по молитвам мамы». О теплых отношениях Анны с отцом и его женой знали только близкие семьи – даже когда приходили гости, Кириллов в нужный час удалялся в свой рабочий кабинет на сеанс ежедневной видеосвязи с дочкой.

Осуждать Анну могли только далекие от их семьи люди, а близких и знакомых с ситуацией мало. Кириллова не приехала на похороны мамы и не скрывала переживаний по этому поводу: говорила, что это ее боль и трагедия. Фрау Анна не смогла проститься с мамой, так как получила травму и несколько месяцев была прикована к кровати – болела спина, она не могла сидеть даже, чтобы передвигаться на машине по своему городку. Дочь созванивалась с больной мамой накануне ее смерти, переживала и беспокоилась за ее здоровье, но на прощание полететь не смогла. В то же время известно, что на следующий день после смерти мамы Анны играла концерт, который как раз заканчивался «Траурным маршем» Густава Малера. Но артист на сцену, как известно, выходит в любом состоянии.

Всеволод Кириллов увлекался рыбалкой и охотой. Мужчина умер в 40 лет. На похоронах Игоря Кириллова была вдова его сына Дарья Кириллова Фото: Личный Архив

Сейчас Анна Кириллова не прилетела на похороны отца. Из Дессау до аэропорта в Берлине 140 км, прямые авиарейсы летают ежедневно. Но для 60-летней женщины, тяжело переживающей смерть отца, большие риски лететь в пандемию. Поэтому официально версия звучит так – Анна не прилетела из-за пандемии.

После смерти мамы Анна говорила: «Каждому человеку дана одна мама и один папа. Именно когда человек уходит мы по-настоящему понимаем, что этот человек значил в этой жизни».

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