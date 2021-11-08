Ангела Меркель рассказала, чем будет заниматься на пенсии

Планы на ближайшее будущее у Меркель колоссальные Фото: REUTERS

В Германии уже устали провожать на пенсию Ангелу Меркель, которая отработала на посту федерального канцлера почти 16 лет. Уже и парламент новый выбрали (в голосовании партия Меркель уступила социал-демократам), и самой «фрау канцлерин» вручили официальное уведомление об окончании полномочий. Но она все так же остается канцлером, пусть и с приставкой «и. о.» Все потому что прошедшие в Бундестаг партии пока не могут договориться, как поделить министерские портфели в новом правительстве. Пока идут переговоры, за страной присмотрит Меркель.

Хотя сама она в прощальном интервью изданию Deutsche Welle призналась, что устала от политики:

- Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет: шестнадцать лет на посту федерального канцлера. Конечно, мне будет не хватать многих моих коллег, например, Эммануэля Макрона (интервью Меркель давала после переговоров с президентом Франции — прим. ред.). Но скоро все вопросы ему предстоит обсуждать с нашим новым правительством. Хотя он может звонить мне по-дружески, я буду рада.

Планы на ближайшее будущее у Меркель колоссальные:

- Я буду читать и спать. По очереди, - улыбается она. - Может, позже в голову придут другие планы. Многие годы я полностью концентрировалась на повестке дня, всегда приходилось быть наготове. Это одна из задач главы правительства — быть готовым немедленно отреагировать, если случается что-то важное. Так что теперь я посмотрю, что мне захочется делать. Думаю, это станет ясно через пару месяцев.

Кроме сна и чтения Меркель сможет работать в саду — правда, видимо, уже весной. Она и в бытность канцлером находила время покопаться в грядках, а потом приготовить что-то на ужин из собственноручно выращенного урожая, а уж на пенсии сам Бог велел.

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