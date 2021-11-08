Находящемуся в тяжелом состоянии Валерию Гаркалину провели экстренную операцию

Врачами было принято решение провести срочную операцию на грудной клетке Валерия Гаркалина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что болеющему коронавирусом 67-летнему артисту Валерию Гаркалину провели экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Несколько дней назад у Валерия Борисовича случился спонтанный пневмоторакс: в грудной клетке начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие артиста, ухудшая и без того тяжелое состояние мужчины. Врачами было принято решение провести срочную операцию на грудной клетке Валерия Гаркалина.

«6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Лечащий врач осмотрел мужчину, проверил все жизненные показатели и установил, что у артиста случился спонтанный пневмоторакс. Было принято решение экстренно оперировать пациента. В грудной клетке был сделан небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 мл лизированной крови.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Операция прошла успешно, жизненные показатели артиста вскоре нормализовались. Врачи решили не извлекать дренажный шланг, на случай повторного скопления воздуха и жидкости в плевральной полости артиста. Откачанную из грудной клетки артиста жидкость отправили в лабораторию на анализы на бактерии и цитологию.

Состояние Валерия Борисовича до сих пор остается тяжелым. Болеющий коронавирусом артист находится в реанимации, на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Врачи проводят все необходимы процедуры и следят за состоянием здоровья народного артиста.

Напомним, 2 октября, народный артист России Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. 67-летний актер поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких. Состояние артиста ухудшалось с каждым днем, Валерий Борисович испытывал трудности с дыханием.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75 - 85%. Врачи оценили состояние артиста как критическое и перевели его в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Еще через два дня Валерия Борисовича подключили к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Позже артисту была проведена операция трахеостомия для подключения аппарата ИВЛ через трубку в трахеи. Это было сделано для более эффективной работы аппарата ИВЛ и для того, чтобы впоследствии облегчить отвыкание артиста от лечения и меньше навредить здоровью.

Лечение дало свои результаты, состояние артиста стало улучшаться, его даже вывели из медикаментозной комы и убрали часть препаратов. Однако, вскоре состояние Валерия Борисовича снова ухудшилось. У артиста начался сепсис, ему диагностировали тромбоз вен на ногах на фоне коронавируса и стали делать переливание крови. Также у Валерия Борисовича начались проблемы с давлением и сердцем.