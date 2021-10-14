В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 14 октября, стало известно, что 67-летний народный артист Валерий Гаркалин вышел из комы. Состояние артиста улучшается, ему отменили часть препаратов. Ранее KP.RU сообщала о положительной динамике состояния здоровья болеющего коронавирусом Валерия Борисовича. Несколько дней назад, артиста подключили к аппарату ИВЛ и аппарату ЭКМО.

Комплексное лечение дало положительные результаты, мужчина идет на поправку.

«В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию - состояние искусственной комы. Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Состояние оглушения предполагает собой состояние нарушения сознания, которое характеризуется сонливостью, заторможенными реакциями и ограниченностью словесного контакта с окружающими. Самочувствие человека в таком состоянии, схоже с состоянием легкого опьянения, когда все вокруг находится будто в тумане, психические реакции замедленны, а внимание больного рассеяно. Пациент пребывает в полусне и с трудом воспринимает окружающую реальность, а ответную реакцию выражает только на сильные раздражители и воздействия. Состояние оглушения это закономерное и нормальное состояние при выходе человека из медикаментозной комы.

Напомним, народный артист России Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября 2021. 67-летний актер поступил с положительным тестом на коронавирус, КТ выявил у него 25% поражения легких. Состояние артиста ухудшалось с каждым днем, Валерий Борисович испытывал трудности с дыханием.

За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75 - 85%. Врачи оценили состояние актера как критическое и перевели его в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Еще через два дня артиста подключили и к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Мужчине была проведена операция трахеостомия для подключения аппарата ИВЛ через трубку в трахеи. Это было сделано для более эффективной работы аппарата ИВЛ и для того, чтобы впоследствии облегчить отвыкание артиста от лечения и меньше навредить здоровью.

Такое комплексное лечение принесло положительные результаты. Состояние 67-летнего артиста стало улучшаться, давление стабилизировалось и Валерию Борисовичу отменили препараты, которые поддерживали давление в нормальном состоянии. Температура тела также пришла в норму. Спустя несколько дней артист вышел из комы.

Врачи следят за состоянием здоровья 67-летнего артиста и оказывают ему всю необходимую помощь и лечение.