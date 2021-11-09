Задержанный участник нападения на отца с ребенком в Новой Москве не знает русский язык

У одного из задержанных — Араза Мусаева — есть проблемы с коммуникацией. Фото: Пресс-служба Щербинского районного суда/ТАСС

9 ноября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы проверили условия содержания четырех уроженцев Азербайджана, которых обвиняют в покушении на убийство. Парни напали на отца с четырехлетним ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в День народного единства. У троих братьев Гасановых (17, 19 лет и 21 год) российские паспорта, но родились они в Азербайджане. Четвертый — Араз Мусаев — гражданин закавказской республики.

Об условиях содержания обвиняемых корреспонденту kp.ru рассказал заместитель председателя столичной ОНК Богдан Эберт:

— Они в изоляторе временного содержании (ИВС) полиции на Петровке. Все в разных камерах. Мы посетили их ранним утром. Молодые люди были крайне растеряны. У них нет нареканий по обращению с ними сотрудников полиции: все вежливы, помощь, если вдруг нужно, им оказывают. При задержании физической силы не применялось, сотрудники МВД были корректны. К питанию и условиям содержания в ИВС у них претензий нет.

Собеседник рассказал, что ни у одного из задержанных нет судимостей.

— В ближайшее время должны прилететь их родители из Азербайджана. Но пока следователь не даст добро на телефонные разговоры, общаться им придется через адвокатов. У одного из задержанных — Араза Мусаева — есть проблемы с коммуникацией. Он не понимает нас, не разговаривает по-русски. Знает отдельные слова. Мы спросили, почему на нем грязная одежда. Он ответил — «автосервис», работал там. Он не смог рассказать, когда приехал в Россию. Дежурные изолятора стараются ему на пальцах объяснять, что требуется, куда идти, что делать.

Богдан Эберт также озвучил позицию братьев Гасановых по всей истории: виновными себя они как и раньше не считают.

— Рассказывают, что один из пострадавших попросил десять рублей. Слово за слово, один грубо ответил, другой ответил и началась потасовка. Но мы в суть конфликта не вникаем, мы изучаем условия содержания, — рассказал зампред ОНК Москвы.

Пострадавшими по делу признали 31-летнего Александра Жиловникова, его четырехлетнего сына и 24-летнего товарища Никиту Уткина. Они рассказали, что столкнулись с двумя братьями Гасановыми у супермаркета. Те толкнули Уткина плечом. Один из Гасановых достал нож, а второй ударил ребенка по щеке.

После этого стороны разошлись, но Гасановы уже с третьим — старшим братом — и другом Аразом Мусаевым встретили оппонентов на соседнем перекрестке. Уроженцы Азербайджана по очереди наносили удары Жиловникову. Тот отбивался и закрывал спиной сына. Уткин убежал звать на помощь и вернулся с неравнодушными прохожими, которые помогли разнять драку.

Никто из участников конфликта в полицию не обратился. Видео драки вызвали резонанс в соцсетях. Сотрудники МВД нашли всех, возбудили уголовное дело о хулиганстве группой лиц. По статье грозит до семи лет колонии. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина квалификацию дело изменили. Теперь Гасановых и Мусаева обвиняют в покушении на убийства двух и более человек, в том числе малолетнего. Наказание — до 20 лет колонии или пожизненный срок.

Гасановы признают, что участвовали в драке, но уверяют, что ребенка не били и ножа у них не было. В обстоятельствах дела разбирается центральный аппарат ГСУ СКР Москвы.

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