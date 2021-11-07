Взрыв эмоций после драки в Ватутинках — не симптом. Это — диагноз

В московском районе Новые Ватутинки четверо парней напали на мужчину с ребенком. Фото: Кадр видео

Важно совсем не то, что случилось в Новых Ватутинках. Это — рутина. Это случается каждый день в десятках больших и малых русских городах. Важно то, какой резонанс это событие вызвало в общественном сознании и какое продолжение будет у этого сюжета.

Вкратце напомню. В московском (очень условно московском) районе Новые Ватутинки четверо парней напали на мужчину с ребенком и слегка его помяли. Видео завирусилось, на нем легко угадывалась не совсем «славянская» внешность нападавших.

После этого медийная волна быстро превратилась в цунами, которая захватила главу Следственного Комитета, влиятельных журналистов, и миллионы пользователей соцсетей.

И сразу, крупными деятелями журналистского сообщества была озвучена проблема, которую власть надеялась замаскировать обсуждением условно приемлемой темой «трудовой миграции».

Действительно, все началось с мигрантов. В сентябре Россию взорвала новость про жестокое убийство в Бужаниново, где двое таджиков-гастарбайтеров изнасиловали и убили местную жительницу. Все едва не закончилось настоящим погромом и жителей общежития, где жили иностранные рабочие пришлось эвакуировать на автобусах.

Но, проблема заключается в том, что мирные русские обыватели видят реальную угрозу не только и не сколько со стороны узбеков-дворников и киргизов-доставщиков пиццы.

Как в 90-е рост ксенофобии (в самом буквальном смысле этого понятия, которое означает «боязнь чужих») вызывают кавказцы.

Максимально широкое понятие, в которое включают абсолютно всех. Здесь и азербайджанцы, и армяне, и дагестанцы, среди которых на самом деле десятки этносов, и чеченцы с ингушами. Никто не разбирает. В глазах обычного горожанина — это источник угрозы, спаянная группа чужаков, которые живут по своим правилам и почти всегда криминальны.

Взрыв эмоций, который вызвала драка в Новых Ватутинках — это не симптом. Это — уже диагноз. Тем более, что вслед за этой новостью, всего за два дня главе СК Бастрыкину пришлось снова брать на свой личный контроль еще два аналогичных преступления — в Лыткарино и Домодедово.

Одного Бастрыкина для решения гигантской проблемы точно не хватит.

Власть в лице тех, кто отвечает за поддержание законности и порядка на своих подведомственных территориях, молчит как рыба об лёд. Речь идет не об МВД, точнее не только об МВД.

Речь идет о правительстве, о губернаторах, о тех, кто отвечает в стране за внутреннюю политику, в том числе национальную.

Можно и дальше пытаться маскировать ее отсутствие бесконечными отсылками к «общей Победе», и «многонациональным характером Российской Федерации». Это все больше не работает.

Странно, что это стало понятно только сейчас, поскольку это не работало и сорок лет назад.

Тогда это закончилось стремительным распадом Совесткого Союза, хотя еще в 1985 году огромная страна отметила 40-летие Победы, а десятки миллионов школьников продолжали зубрить определение «В СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты — советский народ».

Все крупные империи тысячи лет вели национальную политику. От того, насколько она была успешной, зависело, в том числе, и то, насколько долго империя существовала.

Рим, Британская империя, Средневековый Китай, Российская Империя — все они имели «цивилизаторский» характер.

Но, не вдаваясь в детали, это означало, что Метрополия была образцом. Подданный с имперской окраины мог либо подражать образцу и сделать любую карьеру, либо остаться у себя дома и вести привычный образ жизни, сохраняя местную культуру, нравы и обычаи.

Но, приезжающий в имперскую столицу совершенно точно не мог навязывать метрополии свои собственные обычаи и уклад жизни.

У современной России возникла обратная ситуация, когда выходцы с окраин, тем более регионов переживших глубокую деиндустриализацию и архаизацию общественной жизни, пытаются навязывать свой уклад жизни не только столице, но и государствообразующему народу — русским в широком, надэтническом смысле этого слова.

А государствообразующий народ этого не хочет и в конечном счете не позволит.

А то, откуда он видит наступление мрачной и враждебной своему миру архаики — с Кавказа, или из Средней Азии — не суть важно.

Так что, что проблема совсем не в плохих и хороших народах или природном расизме. Проблема в том, что государство перестало обеспечивать равенство всех своих граждан перед Законом.

На римских штандартах была абревиатура SPQR - Senatus Populusque Romanus. Не квириты, этруски, галлы и германцы, а - народ Рима.

И если российская власть и дальше будет экспериментировать с особыми отношениями с диаспорами, национальными авторитетами и прочей мультикультурностью, ничем хорошим это не закончится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резонансная драка в Новой Москве: приезжие, напавшие на отца с ребенком, могут получить пожизненные сроки

Суд арестовал обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве (подробности)