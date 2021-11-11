"Оля Бузова покоряет все площадки": Продюсер TикТок дома раскрыла секреты успеха звезд в социальной сети

Хозяйка "Тик Ток дома" Мария Погребняк знает секрет успеха Ольги Бузовой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этой осенью ежемесячная аудитория Тик Ток в 150 странах мира превысила 1 миллиард человек. В России за месяц в этой соцсети число активных пользователей превышает 36 миллионов человек. Видеоплатформа Тик Ток – одно из самых быстрорастущих и скачиваемых приложений в мире. Бюджеты крупных международных и российских рекламодателей уже в этой социальной сети, поэтому и наши звезды всех возрастов активничают в Тик Токе.

Больше чем знаменитости на этой платформе могут зарабатывать тик токеры – блогеры научились делать контент под запросы своей аудитории. Кроме гонораров от рекламодателей, доход блогерам в этой соцсети приносит продвижение музыкальных треков и другие активности. Тиктокеры уже вышли за пределы соцсети – снимаются в проектах, записывают клипы. Петь стало модно, когда приложение начало платить блогерам за использование их музыки.

Как у нас работает эта платформа и как стать медийным блогером в интервью kp.ru рассказала продюсер и совладелица TикТок дома – «PopStar House» Мария Погребняк. Продюсер в этой сфере – человек, который инвестировал в дом, курирует его развитие, координирует работу, занимается рекламой и продвижением контента.

Мария Погребняк и ребята из ее Тик Ток дома в октября на личном самолете слетали в Сербию на чемпионат мира по боксу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мария, объясните людям, у которых пока нет Тик Тока: как работает соцсеть?

- Tик Ток первоначально планировался, как соцсеть с короткими роликами от 15 до 30 секунд. В основе лежит идея вирусного контента, от которого невозможно оторваться. Сейчас Тик Ток удлиняет формат роликов, добавляет опции, в общем динамично развивается для повышения рейтингов. На данный момент можно снимать ролики от 15-ти секунд до 3-х минут. Но предпочтение все равно отдают 20-ти секундным видео, так как удержание внимания аудитории в этой соцсети – великая вещь. Алгоритм соцсети начинает активное распространение ролика после его полного просмотра. То есть он отмечается как «интересный» и попадает в реки (рекомендации) – таким образом получает все больше просмотров. Если видео 3-х минутное, то велика вероятность, что многие не досмотрят его до конца. Хотя, например для экспертного контента необходимы и длинные видео, и соцсеть учитывает эту потребность.

- Почему тиктокеры часто поют, записывают треки? На это обратили внимания после скандала Ларисы Долиной и Вали Карнавал на шоу «Музыкалити».

- Люди устали от картинок и разговорных видео. Поэтому нужен драйв, интересная подача, необычная музыка, которая засядет в голове и под нее захочется сходить с ума. Аудитория и исполнители поняли, чего не хватает народу и начали создавать музыку именно под формат площадки — заедаюший, цепляющий припев, как можно больше повторяющихся звуков и легкие движения. Вот он рецепт идеального трека и тренда для Tик Ток. Уже состоявшиеся блогеры подстроились под тенденции и стали выкладывать свою музыку на всеобщее обозрение. Итоговый продукт выходит качественным у блогеров с большим числом подписчиков, которые могут себе позволить записать качественно песню – а это происходит, благодаря отличному продакшену, помощи профессионалов из продюсерского дома.

Благодаря Тик Ток индустрия музыки стала более гибкой и широкой. Вспомните хотя бы успех Дани Милохина из Dream Team House. Он одним из первых выстрелил со своей песней «Я дома». И в итоге стал кумиром миллионов.

Блогер с самой большой аудиторией в Тик Токе в СНГ и России Кирилл Колесников (34,1 млн. подписчиков) — на фото слева с коллегой по соцсети Елизаветой Исаевой (8,9 млн. подписчиков). А также совладельцы «PopStar House» — Мария Погребняк и Вадим Дегтярев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Как раскручивают трек в Тик Токе?

- Это намного проще по сравнению с другими инструментами продвижения. Например, с помощью челленжа. Можно записать битовый трек и устроить под него флешмоб, и если движения или строчка запоминающиеся, то это быстро разлетится, так как Тик Ток любит такие форматы. И со временем даже топовые артисты начнут снимать ролики под этот тренд. Например, был такой классный кейс. Блогер Роман Каграманов записал 10-ти секундное видео в Тик Ток «Капец, на улице дубэо, холодэо, замерзэо». Он это сделал просто по приколу, а на следующий день видео начали репостить все звезды. На эту строчку стали накладывать биты и сделали полноценный трек.

- В инстаграме у звезд коммерческая публикация может стоить и 100 тысяч рублей, и 500 тысяч. Все зависит от условий контракта, как и в Тик Токе. Много в Тик Токе денежных рекламодателей?

- Многие рекламодатели перешли с ТВ площадок, потому что Тик Ток может гарантировать при тех же вложениях гораздо большие охваты. Также, как в инстаграме за один ролик можно заработать абсолютно разные суммы: это зависит зависимости от вида контента, челендж/нечелендж, как он разлетается, сколько держится. Например, блогер создал оригинальный звук, который залетел в «реки» и надолго остается популярным и его используют другие люди. В этом случае блогер с легкостью может получать роялти со своего продукта, потому что он является правообладателем этого звука.

Стоимость рекламы у блогера зависит от количества подписчиков и статистики просмотров, которая в приоритете. Все также, как и в инстаграм. Цена рекламы у начинающего тиктокера – от 10 тыс. рублей. Она зависит от формата ролика. Например, если нужно прорекламировать трек по запросу артиста, то это зачастую самая низкая цена. Если нужно поддержать челлендж или сделать ролик со сложной съемкой и монтажом, то это уже совсем другие суммы. Многие тиктокеры добавляют к рекламному прайсу дополнительную сумму за право использования ролика, если рекламодатель планирует делать дополнительные рекламные компании в диджитал - например, использование этого ролика в соцсетях аккаунта бренда.

Тик Ток сейчас поощряет образовательный и экспертный контент. Такая привилегия доступна пользователям, которые состоят в программе развития «ТикТок таланты» и снимают обучающий контент. За определенное количество просмотров и соблюдении условий программы Тик ток выплачивает вознаграждение.

- У рекламодателей в инстаграме востребованы звезды - Бузова, Гагарина. В Тик токе люди из шоу-бизнеса также популярны? Кто из звезд шоу-бизнеса самый топовый в тик токе?

- Конечно популярны! У них уже есть статус, есть медийность, так что и набор аудитории больше. Зачем артисты идут в Тик Ток? Тут все просто. Если у блогеров есть конкурентное преимущество в виде Тик Тока для продвижения своих треков, то почему уже состоявшийся артист должен это упускать. Из молодого поколения самые популярные в Тик Ток - Даня Милохин и Валя Карнавал, они лидеры именно из поколения тиктокеров. Если говорить об артистах, то самая популярная Оля Бузова. Она покоряет все площадки, на которых только появляется. Если будет создана еще какая-нибудь новая соцсеть, то Оля и там быстро войдет в колею - покорит все и всех.

- Сколько сейчас у нас в стране тик-ток домов? Как они устроены?

- Сейчас гиганты на нашем рынке – это «DreamTeam House», «XO Team», «Hype House» и мы – «PopStar House». Все эти дома дают тиктокерам возможность развиваться и не думать о возможных потерях. Они надежно прикрывают тыл блогера, поэтому человек сосредоточен на создании контента. В Тик Ток доме одновременно могут жить как 5 так и 25 тиктокеров. Количество зависит от возможностей продюсеров, каждому своему подопечному они должны уделять внимание: развивать его страницу, курировать контент, рекламу и так далее. Поэтому чем больше блогеров собирается в одном «доме», тем больше должен быть штат сопровождающих специалистов и соответственно бюджет Тик Ток дома.

Комментарий эксперта

Владимир Крюков, маркетолог (агентство InkTeam.moscow):

- Точного прайса для всех на стоимость рекламы в Тик Токе нет. Разброс цен огромный. Более интересны рекламодателем блогеры, у которых от 1 до 4 миллионов подписчиков. Цена рекламы в этом случае может быть - от 30 до 90 рублей. Блогеры с количеством подписчиков от 4 до 8 миллионов продают рекламу и по 90 тысяч, и по 300 тысяч рублей. У блогеров, имеющих медийный вес (участвуют в шоу на ТВ, успешно поют и т.п.) - стоимость может начинаться от 500 тысяч рублей.

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